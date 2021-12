Sono ore delicate per il futuro della Salernitana. Il club campano a breve conoscerà il proprio futuro e quale società acquisterà le quote. Dopo mesi in cui non si è mosso praticamente nulla riguardo all'interesse del club, in queste ultime ore sono usciti allo scoperto acquirenti seriamente interessati al club.

La Salernitana gioca nel campionato di Serie A ed è attualmente ultima con 8 punti in classifica. Nonostante i club di massima serie fossero propensi ad 'allungare' i tempi per trovare nuovi acquirenti, la FIGC si è opposta sottolineando che se non dovesse arrivare un nuovo acquirente entro il 31 dicembre il club sarebbe escluso dalla Serie A.

Toro Capital: strada concreta per il futuro della Salernitana

Il fondo lussemburghese Toro Capital avrebbe presentato una sostanziosa offerta per rilevare la Salernitana. "Stiamo già pensando agli innesti di gennaio", ha dichiarato Francesco Di Silvio. Il fondo da due mesi sarebbe al lavoro per l'acquisto della Salernitana. L'offerta presentata per rilevare la società campana è di quelle molto importanti: 40 milioni di euro.

Di Silvio ha dichiarato che entro il 27-28 dicembre si potrebbe chiudere la partita, facendo trapelare un certo ottimismo sulla chiusura dell'affare. Inoltre ha parlato della Salernitana come una squadra che può salvarsi in campionato facendo i giusti innesti nel calciomercato di gennaio.

Insomma, ci sarebbe tanta determinazione da parte del fondo Toro capital che potrebbe entrare nel futuro della Salernitana.

Nuova offerta per la Salernitana: arriva da Implenia

Oltre a Toro Capital, si presenta una nuova strada per la Salernitana. Si tratta di Implenia, gruppo svizzero leader nel settore dell'edilizia, che sarebbe pronto a offrire circa 25 milioni.

Negli anni scorsi, Implenia fu accostata prima alla Sampdoria e poi al Pescara.

Tale società avrebbe già pronta un'organizzazione anche sul lato tecnico: Walter Sabatini sarebbe il nuovo Direttore Sportivo, mentre il mister potrebbe essere nuovamente Fabrizio Castori. Anche sul mercato questo gruppo sarebbe pronto a muoversi velocemente tanto che da Salerno filtra la notizia che sarebbero già 5 i calciatori fermati dal gruppo.

Sull'avanzata di Implenia come nuovo acquirente della Salernitana, ci sarebbe, secondo i ben informati, anche il parere favorevole del Governatore della Campania, Vicenzo De Luca.

Esclusione dalla Serie A sempre più improbabile

Insomma, la Salernitana ha due strade davanti a sé per il futuro. Bisogna capire quanto esse siano percorribili e a breve la situazione dovrebbe avere una svolta. Un fatto è ormai sempre più probabile: la Salernitana avrà una nuova società, quindi al momento appare difficile una sua esclusione dal campionato di Serie A. I tifosi della Salernitana sono intanto in trepida attesa.