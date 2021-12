Giovedì 6 gennaio alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Napoli, gara valida per il 20° turno di Serie A 2021/22. La Vecchia Signora, nella giornata scorsa, ha fatto bottino pieno per 2-0 nel match casalingo contro il Cagliari di Mazzarri, grazie alle reti di Kean nella prima frazione e Bernardeschi nella ripresa. Il Napoli, invece, ha subito una clamorosa sconfitta interna per 1-0 contro lo Spezia di Thiago Motta, con la compagine ligure che ha avuto la meglio grazie a un autogoal di Juan Jesus.

Statistiche: gli ultimi cinque incontri tra Napoli e Juventus nel massimo campionato italiano (considerando le gare su entrambi i campi) vedono sempre vittoriosa la squadra di casa, con tre vittorie dei partenopei e due trionfi dei bianconeri.

Juventus, de Ligt e Bonucci al centro della difesa

Mister Allegri e la sua Juventus provengono da cinque risultati utili in campionato, il miglior ruolino positivo dei bianconeri in questa stagione di Serie A. Per battere il Napoli, il tecnico toscano potrebbe schierare il 4-3-3, con Szczesny a difesa dei pali. Il pacchetto arretrato ha buone chance di essere composto dalla coppia Bonucci-de Ligt in mezzo, con Alex Sandro a sinistra e Cuadrado che si piazzerà sul versante destro. La cerniera di centrocampo dovrebbe essere formata, almeno inizialmente, da Locatelli, McKennie e Bentancur. Il tridente offensivo, infine, avrà presumibilmente come titolari Kean, Morata e Bernardeschi. Non dovrebbero essere della gara - causa infortunio - Chiesa e Danilo, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Dybala e Chiellini.

Napoli, out Insigne

Luciano Spalletti e il suo Napoli, dopo aver raccolto una sola vittoria negli ultimi quattro incontri di campionato, si appresteranno ad affrontare i bianconeri consci di non poter contare sulle prestazioni di Osimhen, Koulibaly, Ounas, Anguissa (Coppa d'Africa), Ruiz (infortunio), e Rui (squalificato). Sarà in dubbio fino all'ultimo Insigne.

Per insidiare la Vecchia Signora, l'allenatore dei partenopei potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Ospina in porta. Il quartetto arretrato potrebbe essere composto da Malcuit e Di Lorenzo come terzini, mentre Rrahmani e Jesus dovrebbe posizionarsi al centro del reparto arretrato. Pochi dubbi, invece, sembrano esserci per i titolari della linea mediana, con Lobotka e Demme.

Sulla trequarti campo, infine, partiranno presumibilmente dal primo minuto Elmas, Zielinski e Lozano, i quali agiranno a supporto dell'unica punta Dries Mertens.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli:

Juventus (4-3-3): Szczesny, Alex Sandro, de Ligt, Bonucci, Cuadrado, Locatelli, Bentancur, McKennie, Kean, Bernardeschi, Morata. Allenatore: Allegri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Malcuit, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, Demme, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens. Allenatore: Spalletti.