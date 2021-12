Il Paris Saint Germain avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Theo Hernandez per potenziare la corsia sinistra perché l'investimento di Nuno Mendes non ha sortito gli effetti sperati. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i dirigenti transalpini potrebbero mettere sul piatto circa 60 milioni di euro per far vacillare la società milanese che, se dovessero essere queste le cifre, difficilmente riuscirà a opporsi. L'ex Real Madrid ha il contratto che scade nel 2024 e in caso di cessione, il fondo Elliott metterebbe a segno una netta plusvalenza.

I francesi vorrebbero dunque ingaggiare il terzino per avere in rosa un profilo che, così come Achraf Hakimi, è in grado di dare il suo apporto soprattutto sul fronte offensivo.

La trattativa potrebbe però entrare nel vivo durante la prossima estate in quanto il Milan difficilmente vorrà privarsi di un calciatore centrale nel progetto creato da Stefano Pioli. Il tecnico, infatti, quest'anno vorrebbe tentare l'assalto allo scudetto e trattenere i calciatori più rappresentativi.

Il Manchester City sarebbe su Rafael Leao

Il club della Premier League avrebbe pensato all'attaccante portoghese per potenziare la rosa a disposizione di Pep Guardiola. L'esterno ha il contratto in scadenza nel 2024 ma il Milan avrebbe pensato di blindarlo offrendogli un contratto fino al 2026 di circa quattro milioni di euro, rispetto ai due milioni che il ragazzo percepisce attualmente.

La tecnica di Rafael Leao avrebbe attratto l'attenzione del tecnico ex Barcellona che potrebbe dunque tentare l'assalto in estate per potenziare un reparto offensivo che, da qualche tempo, gioca con il falso nove per la mancanza di un vero centravanti. Bernardo Silva, Foden e Sterling avrebbero scavalcato nelle gerarchie Gabriel Jesus.

Il brasiliano, infatti, sarebbe anche finito nel mirino della Juventus.

Possibile scambio Pobega-Bremer

La necessità per il Milan sarebbe quella di ingaggiare un difensore centrale dopo l'infortunio di Simon Kjaer. Il profilo più sondato sarebbe quello di Bremer, seguitissimo anche dall'Inter. I rossoneri avrebbero pensato già alla strategia per convincere il club granata che valuta il difensore circa 15 milioni di euro.

Il piano di Maldini e Massara sarebbe quello di proporre uno scambio, già per la prossima sessione di mercato, con Pobega. L'ex Spezia è di proprietà del Milan ma in forza, in prestito, proprio nel club di Urbano Cairo. Il Milan vorrebbe accelerare i contatti e spiazzare i nerazzurri anche perché Bremer ha il contratto in scadenza nel 2023, data in cui il ragazzo sarà prelevabile anche a parametro zero.