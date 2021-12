La Juventus, in questi mesi, non ha quasi mai potuto contare su Aaron Ramsey. Il gallese è sempre fermo ai box e le sue uniche apparizioni sono in nazionale. La sua ultima presenza con la maglia della Juventus risale allo scorso 20 ottobre quando ha giocato appena 7 minuti contro lo Zenit. Dopodiché Ramsey è andato in nazionale, ha giocato ben due partite e al suo rientro a Torino si è presentato infortunato. Massimiliano Allegri ultimamente ha parlato delle sue condizioni ma è stato piuttosto sintetico: "È a bordo campo". Dunque, non si sa se e quando rientrerà.

Nel frattempo la Juventus starebbe pensando di cederlo, ma Ramsey non sarebbe dello stesso parere. Il giocatore sta traslocando ma non per lasciare Torino ma solamente per trasferirsi in una nuova casa nel capoluogo piemontese. Ramsey ha individuato come nuova dimora l'abitazione che per tre anni è stata di Cristiano Ronaldo. Perciò, al momento, l'unico trasferimento del gallese sembra essere quello nella casa di CR7.

Ramsey fuori dalla Juventus

Aaron Ramsey è una delle spine della Juventus che a gennaio proverà a venderlo. Ma non sarà facile liberarsi del gallese poiché guadagna tanto e non sembrano esserci molte pretendenti. Non è da escludere nemmeno che la Juventus percorra la via della risoluzione.

Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione. Anche se ormai sembra chiaro che Ramsey vive da separato in casa e sarà assente pure per il match contro il Malmoe di Champions League. Intanto, il numero 8 juventino pensa a cambiare casa e lascerà la sua abitazione in pre collina per spostarsi di poco e trasferirsi in quella che è stata la dimora torinese di Cristiano Ronaldo.

Dopo l'addio del portoghese la casa da 1000 metri quadrati nei pressi di corso Alberto Picco è libera e l'annuncio di affitto, in questi mesi, ha fatto il giro dei social. La casa è composta da sei camere, sei bagni, un giardino molto grande, sauna, palestra ed è dotata di tutti i comfort. L'affitto mensile dell'abitazione che fu di Cristiano Ronaldo si aggira intorno 60 mila euro.

Presto la casa avrà un nuovo inquilino e si tratta di Ramsey. Per il gallese è sicuramente un upgrade e i più maligni storcono il naso di fronte a questo suo trasloco. Di certo, nonostante non scenda in campo dal 20 ottobre, Ramsey non ci mette molto a tirare su la cifra che servirà per affittare l'ex abitazione di CR7.

Ramsey out

La Juventus sta preparando la gara di Champions League contro il Malmoe e ovviamente Aaron Ramsey non si è allenato con i compagni. Il gallese non sarà ancora a disposizione, comunque la sua assenza non rappresenta un problema anche perché di fatto non è un perno indispensabile della rosa bianconera.