Blindare i calciatori più importanti della rosa e costruire un nuovo ciclo. È questo l'obiettivo della Juventus che vuole mantenere i giocatori di maggior qualità e leadership, per ritornare ai vertici del calcio italiano ed essere sempre più competitivi nelle competizioni europee come la Champions League.

Tra i giocatori più importanti della rosa bianconera c'è sicuramente Paulo Dybala, che dopo vari infortuni, sta ritrovando continuità e soprattutto reti importanti come dimostrano i due sigilli consecutivi in campionato, siglati contro Salernitana e Genoa.

Secondo le ultime notizie riportate dal Talk Team, la Joya sarebbe finito nel mirino del Liverpool di Jurgen Klopp che vorrebbe rinforzare il reparto offensivo, già composto da grandi giocatori come Salah, Manè, Firmino e Jota.

I Reds vorrebbero provarci per la prossima estate, ma difficilmente il numero 10 argentino si muoverà da Torino, visto che ha tutta l'intenzione di prolungare il contratto con la Vecchia Signora e continuare l'esperienza in bianconero.

Discorso diverso invece per Federico Chiesa, che sarebbe nel mirino del Bayern Monaco, che nella prossima estate vorrebbe puntellare la batteria di esterni a disposizione del tecnico Julian Nagelsmann. Un'offerta importante potrebbe far vacillare i bianconeri, pronti a reinvestire il denaro per acquistare Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina che resta l'obiettivo numero uno per l'attacco della Vecchia Signora.

Juve, possibile nuova offerta dell'Arsenal per Kulusevki

Oltre al mercato in entrata, la Juventus sta valutando anche delle cessioni per finanziare le operazioni. Tra i calciatori che potrebbero lasciare Torino già nel mercato invernale c'è Dejan Kulusevski, talento svedese che non è riuscito ancora a esprimersi ai suoi livelli durante l'esperienza con i colori bianconeri.

L'ex esterno di Atalanta e Parma sarebbe nel mirino di diversi top club inglesi, come Tottenham ma soprattutto Arsenal, che sarebbe pronta a un'offerta intorno ai 40 milioni per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno juventino.

Non solo Kulusevski. Infatti, in bilico ci sono le posizioni di altri calciatori bianconeri, come Adrien Rabiot che sarebbe finito nel mirino del Newcastle, e Aaron Ramsey: il gallese potrebbe addirittura rescindere il proprio contratto con la società.

Infine, da prendere in considerazione anche una cessione in prestito di Arthur, che vista la concorrenza a centrocampo, potrebbe decidere di lasciare Torino per i prossimi sei mesi e giocare con maggiore continuità. In ottica centrocampo, la società bianconera sta monitorando diversi profili come Denis Zakaria e Axel Witsel.