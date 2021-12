L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi anche in prospettiva della prossima stagione e vorrebbe ingaggiare un difensore abile a giocare nella difesa a tre. Nel mirino ci sarebbe Gleison Bremer del Torino, che sarebbe però monitorato anche dal Milan dopo l'infortunio di Simon Kjaer.

Idea Bremer per i nerazzurri

Il calciatore dei granata avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e i dirigenti nerazzurri sarebbero, secondo il giornalista Fabrizio Romano, molto interessati ad intavolare una trattativa per giugno "Bremer-Inter?

È vera la notizia, interessa molto per giugno. A gennaio resta al 100% al Torino", dichiarato Romano tramite il suo canale Twitch di SOS Fanta.

Il difensore classe 1997 ha il contratto col Torino in scadenza nel 2023 e sarebbe molto apprezzato da Inzaghi, che vorrebbe inserirlo nel suo progetto tattico in vista dei possibili addii di Danilo D'Ambrosio e di Kolarov: entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2022.

Bremer potrebbe essere considerato soprattutto se dovesse essere ceduto Stefan De Vrij. Il contratto dell'olandese, che piacere a Tottenham ed Everton, scade nel 2023. In caso di offerta allettante, il club presieduto dagli Zhang potrebbe decidere di cederlo per mettere a segno una netta plusvalenza, dopo averlo prelevato a parametro zero dalla Lazio.

L'Inter valuterebbe anche Nicolas Dominguez

Marotta e Piero Ausilio sarebbero sulle tracce del centrocampista del Bologna Nicolas Dominguez per potenziare un reparto che, la prossima stagione, dovrebbe perdere sia Arturo Vidal che Matias Vecino. Entrambi non dovrebbero rinnovare i rispettivi contratti e, soprattutto, il cileno non rientrerebbe più nei piani della società per l'alto ingaggio che percepisce attualmente.

Per arrivare al classe 1998 il club nerazzurro potrebbe proporre ai felsinei uno scambio con il portiere Ionut Radu (che avrebbe rifiutato la Real Sociedad in estate). L'ex Genoa non ha mai trovato spazio sotto la guida di Antonio Conte e, anche quest'anno, Inzaghi gli sta preferendo sempre Samir Handanovic.

Dominguez, al momento, è centrale nel progetto di MIhajlovic ed è blindato da un contratto che scadrà nel 2024.

Le caratteristiche dell'argentino piacerebbero allo staff nerazzurro che apprezzerebbero i suoi inserimenti e soprattutto il suo dinamismo.

L'Inter, intanto, continuerebbe a monitorare anche il profilo Nahitan Nandez del Cagliari. L'uruguaiano sarebbe stato sondato già in estate ed avrebbe dato anche il suo consenso al trasferimento a Milano.