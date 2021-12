Inter e Milan potrebbero sfidarsi anche sul fronte mercato. Secondo quanto riportato dalle ultime notizie provenienti dal Regno Unito nel mirino delle due società milanesi ci sarebbe Alex Telles.

Il terzino del Manchester United ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione del contratto di circa 15 milioni di euro. Non ha trovato molto spazio sotto la guida di Solskjaer e, se la situazione non cambierà con il nuovo allenatore, potrebbe decidere di far rientro in Italia. L'Inter, con cui ha già giocato sotto la direzione tecnica di Roberto Mancini, lo valuterebbe come possibile erede di Ivan Perisic.

Il croato non ha trovato ancora l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022: lui vorrebbe almeno un triennale da più di 5 milioni di euro, mentre l'Inter non andrebbe oltre un biennale da 4 milioni di euro. Sulle tracce del croato ci sarebbero anche club come Tottenham e Wolfsburg.

Il Milan avrebbe pensato al brasiliano Telles invece come alternativa a Theo Hernandez che, quando è assente, non viene sostituito sempre adeguatamente dai calciatori attualmente presenti in rosa. In molto occasioni, infatti, Stefano PIoli preferisce dirottare Calabria sulla sinistra con l'inserimento di Florenzi sulla corsia di destra.

La Juventus guarda in casa del Paris Saint Germain

La Juventus potrebbe pensare a un netto restyling per il prossimo anno.

Si partirebbe dalla fascia sinistra dove Alex Sandro, in scadenza nel 2023, lascerebbe Torino per un'altra avventura. Al suo posto si opterebbe per Kurzawa o per Kehrer del Psg. Entrambi sarebbero in uscita e avrebbero le caratteristiche adatte per approdare alla corte di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese sarebbe inoltre alla ricerca di un centrocampista di qualità e, a tal proposito, sempre dalla squadra transalpina, sarebbe in uscita Leandro Paredes.

L'argentino ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha già giocato in Serie A con la maglia della Roma. Nelle ultime settimane si sarebbe parlato di un possibile scambio con Arthur, che non ha quasi mai avuto la possibilità, spesso per infortunio, di giocare con continuità in bianconero nemmeno sotto la guida di Andrea Pirlo.

I pensieri principali sarebbero però per l'attacco perché nè Alvaro Morata, nè Moise Kean stanno impressionando. La Juventus ha dunque bisogno di un centravanti in grado di garantire i gol che metteva a segno Cristiano Ronaldo. Per questo circola il nome di Mauro Icardi, che non sta trovando spazio Al Psg soprattutto dopo l'arrivo di Lionel Messi e che potrebbe ripartire proprio dall'Italia. La sua valutazione sarebbe di circa 50 milioni di euro.