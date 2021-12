Sabato 4 dicembre, alle ore 18 all’Olimpico si affrontano Roma e Inter, nel match valevole per la 16^ giornata di Serie A. La partita sarà visibile su DAZN.

Match di ex e di assenti

Il tecnico portoghese Josè Mourinho dovrà affrontare l’Inter da avversario per la prima volta dal 2010, l’anno del triplete.

Un altro ritorno all’Olimpico da ex sarà quello di Dzeko, passato in casa nerazzurra nel mercato di questa estate dopo diversi anni alla Roma.

Nella Roma mancheranno giocatori importanti: Spinazzola e Pellegrini per infortunio e Abraham e Karsdorp per squalifica.

El Shaarawy è in dubbio. In casa Inter, il tecnico Inzaghi invece recupera Bastoni, ma sarà ancora assente De Vrij, come pure Ranocchia, Kolarov e Darmian.

Dichiarazioni della vigilia

José Mourinho ha dato forfait alla conferenza stampa, motivandolo con la necessità di passare tutto il tempo possibile con la squadra in vista dello scontro delicato con l'Inter.

In casa nerazzurra invece mister Simone Inzaghi ha risposto: “Sarà una partita particolare per Edin Dzeko. Nell’ultimo giorno e mezzo si è allenato con molta intensità. Sarà una partita speciale per lui, come per tutti noi quanti”. Il tecnico nerazzurro ha inoltre detto di essere pienamente concentrato sull’Inter e che per lui quella con la Roma non sarà più un derby, ma una sfida dove troverà un avversario tosta e arrabbiata per la sconfitta di mercoledì 1 dicembre.

Gli è stato chiesto poi quale sia la sua opinione su Mourinho, che all’Inter ha vinto Champions, campionato e coppa Italia passando alla storia. “Sarà un piacere incontrare l’allenatore del Triplete. Non l’ho mai affrontato e conosciuto. Per lui sarà una gara speciale con l’Inter. Ha capacità importanti e la sua storia lo dimostra”, ha risposto Simone Inzaghi.

Le possibili scelte degli allenatori

Josè Mourinho dovrebbe puntare sul 4-2-3-1: Rui Patricio sarà fra i pali, Ibanez terzino destro. A sinistra Vina, Mancini e Smalling al centro. Cristante e Veretout agiranno sulla mediana, mentre Zaniolo, Mkhitaryan e Carles Peres sulla trequarti, Shomurodov attaccante.

Simone Inzaghi dovrebbe invece puntare sul 3-5-2: Handanovic giocherà in porta, D’Ambrosio a destra, Bastoni centrale e Skriniar. Centrocampo a cinque con Dumfries sulla sinistra e Perisic a destra; al centro invece Barella, Brozovic e Calhanoglu; in attacco torna la coppia Lautaro Martinez-Dzeko.