La sconfitta contro il Chelsea ha dato ulteriore consapevolezza delle problematiche a centrocampo e nel settore avanzato della Juventus. Manca infatti qualità nell'impostazione di gioco, oltre a una punta che sappia finalizzare le azioni da gol. Per questo già da gennaio potrebbero esserci investimenti importanti, soprattutto se si dovessero concretizzare determinate cessioni. A tal riguardo si parla della possibile partenza di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Rodrigo Bentancur. Il francese e il gallese piacciono al Newcastle, l'uruguaiano sarebbe seguito invece da alcune società spagnole.

Se si dovesse concretizzare almeno una di queste dovrebbe arrivare un centrocampista. Si valutano soprattutto due nomi, il primo è quello di Axel Witsel, il secondo Denis Zakaria. Entrambi sono in scadenza di contratto a fine stagione rispettivamente con il Borussia Dortmund e con il Borussia Moenchengladbach arriverebbero a prezzo vantaggioso nel mercato di gennaio. Il tecnico Allegri preferirebbe il centrocampista belga per l'esperienza che potrebbe garantire in una rosa giovane. La Juventus invece vorrebbe acquistare un giocatore per il presente e per il futuro, quindi lo svizzero quindi sembrerebbe più indicato.

I centrocampisti Witsel e Zakaria possibili acquisti della Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare a gennaio un centrocampista di esperienza e qualità.

La scelta potrebbe ricadere su uno fra Axel Witsel e Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Proprio per questo potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso. Allegri gradirebbe il belga, la società bianconera invece potrebbe preferire lo svizzero perché più giovane di sette anni: Witsel infatti è un classe 1989, Zakaria è del 1996, di conseguenza sarebbe ideale per il presente e per il futuro.

Il belga rispetto allo svizzero è considerato più bravo nell'impostazione di gioco e meno nel garantire equilibrio. Su Zakaria però ci sarebbe l'interesse concreto anche di altre società, di conseguenza il prezzo potrebbe incrementare.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche una punta per migliorare dal punto di vista realizzativo.

Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che però difficilmente lascerà la Fiorentina a gennaio. Per questo la società bianconera starebbe valutando anche altri giocatori: piacerebbe molto la punta del River Plate Julian Alvarez, in scadenza di contratto con la società argentina a dicembre 2022. Proprio per questo potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso: la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Fino ad adesso fra campionato, coppa e Libertadores la punta ha realizzato circa 20 gol.