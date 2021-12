L'Inter sarebbe già al lavoro per ottimizzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Viste le difficoltà economiche causate dalla pandemia, è possibile che si possano imbastire delle operazioni basate sugli scambi. Nelle ultime ore sarebbe giunta la notizia secondo la quale l'Atletico Madrid di Diego Simeone sarebbe molto interessato a Lautaro Martinez. L'attaccante ha una valutazione di circa 90 milioni di euro ed ha da poco rinnovato il contratto fino al 2026. Il numero 10 di Simone Inzaghi è al centro del progetti ma i Colchoneros per far traballare la società presieduta dagli Zhang avrebbe messo sul piatto il cartellino di Joao Felix.

Il lusitano, pagato più di 100 milioni di euro, non è è mai esploso ed è stato spesso limitato da tanti infortuni.

L'Atletico Madrid proporrebbe uno scambio alla pari ma la trattativa potrebbe essere subito rigettata perché i dirigenti milanesi si sederebbero a tavolino solo se sul piatto venissero messi soldi liquidi e non eventuali contropartite tecniche. Inoltre, lo stipendio di Joao Felix, di circa 9 milioni di euro, sarebbe ritenuto eccessivo per i paletti finanziari budget imposti dagli imprenditori cinesi, che pare non vogliano più stipendi onerosi come accaduto con i cileni Alexis Sanchez e Arturo Vidal.

L'Inter potrebbe mettere a segno uno scambio con la Roma

Il rinforzo per la difesa potrebbe arrivare dalla squadra allenata da Josè Mourinho, battuta con netto 3-0, ieri 4 dicembre.

Il nome sarebbe quello di Marash Kumbulla. L'ex Verona è stato acquistato per circa 25 milioni di euro e solo nelle ultime uscite sta trovando più spazio nei titolari del tecnico portoghese. Si potrebbe intavolare uno scambio con Denzel Dumfries, che ha segnato il terzo gol ai giallorossi ma scavalcato nelle gerarchie di inizio stagione da Matteo Darmian.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'olandese è arrivato a Milano per circa 15 milioni di euro bonus compresi ma non avrebbe soddisfatto a pieno le richieste tattiche di Simone Inzaghi. Il tecnico avrebbe richiesto dei rinforzi in difesa e Kumbulla potrebbe essere preso in considerazione perché molto abile nei movimenti richiesti dal 3-5-2. Potrebbe essere un importante braccetto difensivo soprattutto in vista dei possibili addii di Kolarov e Danilo D'Ambrosio.

Entrambi hanno il contratto in scadenza al termine della stagione non ci sarebbero stati ancora discorsi per eventuali rinnovi. L'ex Roma dovrebbe lasciare quasi sicuramente anche perchè spesso non compare neanche nell'elenco dei convocati per problemi fisici. Per la difesa, però, si valuterebbe anche il profilo di Matthias Lukas Ginter del Borussia Mönchengladbach.