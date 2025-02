L'estate del Calciomercato sta per entrare nel vivo e, come sempre, i grandi club europei sono pronti a scatenarsi sul mercato. In particolare, l'Inter e il Real Madrid sono pronti a fare mosse importanti infatti inerazzurri sarebbero sulle tracce di Mohamed Salah del Liverpool. I Blancos guardano con interesse Federico Dimarco.

L’Inter su Salah per il reparto offensivo

L’Inter è da tempo alla ricerca di un top player che possa rafforzare il reparto offensivo e, nelle ultime settimane, il nome di Mohamed Salah è emerso con forza tra i sogni della dirigenza nerazzurra.

Il calciatore egiziano, simbolo del Liverpool, è in scadenza di contratto con i Reds nel giugno 2025, ma non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo. L’ex Fiorentina percepisce uno stipendio elevato ( circa 10 milioni di euro) ma Oaktree potrebbe fare un sacrificio per l’attaccante.

Real Madrid su Federico Dimarco: il futuro del terzino italiano

Mentre l'Inter è concentrata su Salah, un altro giocatore nerazzurro potrebbe essere oggetto di attenzioni sul mercato. Si tratta di Federico Dimarco, il terzino sinistro che ha impressionato non solo in Italia, ma anche in Europa con le sue prestazioni sotto la guida di Simone Inzaghi. Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul giocatore, che è sotto contratto con l’Inter fino al 2027.

Dimarco, che si è distinto per la sua capacità di spingere in fase offensiva e di adattarsi a più ruoli nella difesa a 3 di Inzaghi, sarebbe un rinforzo ideale per il Real Madrid. I Blancos, infatti, sono alla ricerca di un terzino sinistro che possa alternarsi con Ferland Mendy, o addirittura sostituirlo a lungo termine.

L'interesse del Real Madrid è concreto, anche se la trattativa appare difficile, dato il lungo contratto che lega Dimarco all'Inter.

Tuttavia, il club spagnolo potrebbe proporre uno scambio interessante: in caso di acquisto di Dimarco, il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto i cartellini di due giovani promesse: Arda Güler e Nico Paz. Arda Güler, esterno offensivo turco classe 2005, è uno dei talenti più promettenti ma non ha avuto molte occasioni per esprimersi in Spagna.

La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro. L’Inter stima Nico Paz, acquistato dal Como proprio dal Real Madrid, che potrebbe tesserarlo nuovamente proprio per girarlo ai nerazzurri.

Velocità e tecnica

Salah è un giocatore incredibilmente veloce, con una accelerazione impressionante che lo rende letale in contropiede. La sua capacità di scattare in profondità gli consente di superare i difensori in situazioni di uno contro uno. Salah è un finalizzatore nato. Il suo sinistro è uno dei più potenti e precisi del calcio mondiale, capace di segnare sia da dentro che da fuori area. È famoso per la sua abilità nel calciare di prima intenzione e per il suo ottimo posizionamento in fase di attacco.

Dimarco è un giocatore versatile che può ricoprire diversi ruoli difensivi, ma è principalmente un terzino sinistro. È molto adattabile in una difesa a 4 o a 3, e può agire anche come esterno in un centrocampo a cinque. Dimarco è noto per la sua capacità di produrre cross precisi, specialmente dalla fascia sinistra, sia per i centravanti che per gli attaccanti esterni. I suoi passaggi e cross sono spesso assist decisivi per i suoi compagni.