La Juventus nelle ultime settimane sta affrontando diverse problematiche, non solo dal punto di vista sportivo. I risultati deludenti raccolti in campionato si aggiungono al "caso plusvalenze" e all'indagine che sta riguardando fra le altre la Juventus in merito alle possibili plusvalenze gonfiate. Una situazione che potrebbe condizionare anche il mercato bianconero e gli investimenti da effettuare. Fra questi ci sarebbe anche il prolungamento contrattuale di Paulo Dybala, che fino a qualche settimana fa pareva vicino alla definizione. Come recentemente dichiarato dal giocatore argentino nel post Juventus-Genoa, in questo momento la società bianconera ha giustamente altro a cui pensare.

A parlare del prolungamento contrattuale della punta argentina è stato anche il giornalista sportivo Fabio Ravezzani, che sul proprio account ufficiale di Twitter ha dichiarato che la società bianconera, in particolar modo l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, ha imposto la sostenibilità economica della Juventus. Per questo la società bianconera non vorrebbe legarsi a un contratto da 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.

Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato del prolungamento di contratto di Dybala

"Dybala ammette che il rinnovo è rinviato. Erano false le voci di un accordo imminente. Arrivabene impone la sostenibilità e 10 milioni per 5 anni non sono sostenibili. Giusto cosi", questo il post di Ravezzani in riferimento al mancato prolungamento di contratto di Dybala.

Si aspetterà probabilmente le prossime decisioni della Procura di Torino in merito al caso plusvalenze.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'aumento di capitale potrebbe non essere approvato nella totalità, ovvero per i 400 milioni di euro.

Tanti utenti social hanno commentato il tweet del giornalista Fabio Ravezzani.

Gran parte di essi sostengono che sia giusto questo posticipo, sottolineando come Dybala non valga attualmente 10 milioni di euro netti a stagione.

Il resto del mercato della Juventus

Con ogni probabilità, quindi, sarà rinviato da parte della Juventus il prolungamento contrattuale dell'argentino Dybala, così come quello di Cuadrado.

Per quanto riguarda invece Bernardeschi, si aspetterà anche per lui inizio anno.

Potrebbero invece lasciare a parametro zero la società bianconera gli altri giocatori in scadenza a fine stagione, ovvero Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

Per quanto riguarda invece il mercato di gennaio, potrebbero arrivare un centrocampista e una punta brava dal punto di vista realizzativo.