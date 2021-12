Il mercato della Juventus a gennaio si muoverà in uscita. Cherubini ha la necessità di piazzare qualche pedina per abbassare il monte ingaggi e poi partire all’assalto di alcune pedine per rinforzare la rosa di Allegri. Sembra avere le valigie pronte Dejan Kulusevski, giovane attaccante svedese, pagato quasi 40 milioni solo due estati fa, che in bianconero non è riuscito a fare esplodere il suo talento. In questo momento è infortunato, così non ci sarà nelle prossime gare, ma tornerà prima di Natale, quando entreranno nel vivo i discorsi sul suo futuro.

Kulusevski all’Arsenal: c’è l’offerta per la Juventus

Kulusevski sembra essere l’obiettivo numero uno dell’Arsenal di Arteta per il Calciomercato di gennaio. I gunners dopo una bella rimonta hanno perso le ultime due trasferte con Manchetster United ed Everton, scivolando all’ottavo posto in Premier League. Serve ancora qualcosa ai gunners per riuscire a recuperare i pochi punti che mancano per l’accesso alle posizioni che valgono l’Europa, e quel qualcosa potrebbe essere lo svedese.

Secondo i rumor che arrivano dall’Inghilterra il club di Londra avrebbe pronta un’offerta da 30 milioni di euro a cui verrebbero aggiunti 5 di bonus. Una cifra molto interessante visto che, a quanto sembra, la Juve ne chiede 40 per il cartellino, solo cinque in più.

Da Kulusevski a Ramsey: il punto sulle uscite della Juventus

L’affare sembra quindi essere ben impostato anche perché l’Arsenal vorrebbe cedere Pepe nel mercato invernale facendo così spazio a Kulusevski, pronto a diventare subito un titolare con Arteta. Non dovrebbe però essere solo questo l’addio alla Juventus nel prossimo mese.

Ramsey da tempo viene dato come sicuro partente. I continui infortuni lo hanno limitato, Allegri ha provato a inventarlo regista, senza però raggiungere i risultati sperati. Così questa volta sembra proprio che il gallese possa lasciare i bianconeri, e l’Italia, su di lui infatti ci sarebbero alcune squadre inglesi tra cui il nuovo, ricchissimo, Newcastle.

Tutto da decifrare il futuro di Arthur, anche lui spesso ai box per problemi fisici. Ha qualità, ma non sembra essere entrato nelle grazie del tecnico della Juventus e ora la società starebbe pensando ad un eventuale prestito, magari in Spagna dove ci sarebbe il Siviglia interessato.

Dopo le cessioni si cercheranno gli acquisti giusti per la Juventus, il centrocampo è il reparto da rinforzare e dopo Zakaria e Witsel nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Ndombele. Per l’attacco invece il sogno resta Dusan Vlahovic, che però costa molto e la concorrenza è altissima, le alternative potrebbero essere Cavani e Icardi.