La Juventus contro il Chelsea ha rimediato una sconfitta molto pesante che conferma le problematiche tecniche della rosa bianconera. La differenza qualitativa con gli inglesi è stata evidente, specialmente a centrocampo e nel settore avanzato. Per questo la società bianconera potrebbe investire già a gennaio per cercare di migliorare una rosa che ha bisogno di innesti importanti. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di un centrocampista di qualità ed esperienza a prezzo vantaggioso e di una punta a supporto dei vari Morata, Kaio Jorge, Dybala e Kean.

A proposito di centrocampisti, i preferiti della società bianconera sembrano essere Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, tutti in scadenza di contratto a fine stagione. Secondo la stampa spagnola il tecnico Massimiliano Allegri gradirebbe soprattutto il giocatore del Borussia Dortmund, che sarebbe considerato ideale dal toscano per garantire esperienza ed equilibrio. La Juventus potrebbe accontentarlo investendo circa 10 milioni di euro per il cartellino del centrocampista, considerato un giocatore importante dalla società tedesca.

Il centrocampista Witsel potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Axel Witsel già a gennaio.

Nonostante sia in scadenza a fine stagione con il Borussia Dortmund i bianconeri vorrebbero anticipare il suo approdo considerando i problemi qualitativi del centrocampo. L'eventuale arrivo di Witsel garantirebbe esperienza ed equilibrio alla Juventus, che contro il Chelsea ha messo in evidenza problematiche evidenti nell'impostazione di gioco.

Witsel si integrerebbe molto bene con Locatelli, che in caso di arrivo del belga avrebbe maggiori compiti di verticalizzare il gioco. La società bianconera potrebbe investire circa 10 milioni di euro per portarlo in Italia già a gennaio. L'arrivo di Witsel si concretizzerebbe soprattutto in caso di partenza di Aaron Ramsey: il gallese difficilmente rimarrà in bianconero.

Si valuta un suo possibile approdo in una società inglese. Ci sarebbe l'interesse concreto del Newcastle, che non avrebbe problemi a garantirgli l'ingaggio che attualmente guadagna alla Juventus da circa 7 milioni di euro a stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il settore avanzato a gennaio. Si valuta l'acquisto di Julian Alvarez, punta del River Plate in scadenza di contratto con la società argentina a dicembre 2022. I bianconeri potrebbero investire circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.