Ultimo allenamento della settimana per il Crotone presso il centro sportivo "Antico Borgo". Nell'occasione è tornato ad allenarsi il capitano Ahmad Benali, fuori da ormai diverse settimane. Notizie negative invece per il portiere Nikita Contini, a cui saranno necessarie alcune settimane per riprendersi dall'infortunio nel match pareggiato (1-1) contro il Monza nell'ultima giornata di cadetteria.

Crotone, Contini out per tre settimane

Secondo infortunio della stagione per l'estremo difensore Nikita Contini. Arrivato dal Napoli negli ultimi giorni di mercato estivo, il portiere ha dovuto recuperare da alcuni guai di natura fisica.

Dopo l'esordio ha avuto un nuovo stop, fortunatamente meno grave del previsto.

Contro il Monza, in particolare al 13° minuto, il portiere si è accasciato sul terreno di gioco dell'Ezio Scida dovendo abbandonare la sfida. Per lui nella giornata di venerdì sono giunti gli esiti degli esami strumentali condotti dallo staff crotonese, che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado all’adduttore della coscia destra. Per il recupero serviranno ora almeno tre settimane, che gli faranno saltare sicuramente le gare contro Perugia e Vicenza.

Benali verso il ritorno in campo

Il ritorno in campo di Ahmad Benali è una delle notizie positive per l'allenatore del Crotone. Il capitano potrebbe essere nella lista dei convocati per la trasferta di Perugia, gara della tredicesima giornata di Serie B, in programma il 20 novembre alle ore 16:15.

Prosegue inoltre il recupero di Nahuel Estevez, anche lui alle prese con un infortunio di lungo corso. Possibile rientro in squadra anche per Thomas Schirò.

Scontata la squalifica di tre giornate subita dopo la gara di Alessandria, farà il suo ritorno in squadra contro il Perugia anche l'attaccante Augustus Kargbo, mentre saranno ancora da valutare in questi giorni le condizioni fisiche di Vasile Mogos.

Cinque rossoblù in nazionale

In questi giorni saranno ben cinque i calciatori del Crotone impegnati con le Nazionali: dopo Augustus Kargbo (Sierra Leone), Samuele Mulattieri (Italia Under 21), Ionut Nedelcearu (Romania) e Artemijus Tutyskinas (Lituania Under 21), è stato recentemente convocato anche Simone Canestrelli dal Ct degli "azzurrini" Nicolato. Il difensore degli squali prenderà parte alla gara amichevole contro la Romania in programma martedì 16 novembre a Frosinone.