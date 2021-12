Nel corso di questa stagione i dirigenti della Juventus dovranno lavorare anche sui rinnovi di contratto di alcuni giocatori che vanno in scadenza nel 2022. Tra questi ci sono Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Per gli ultimi due i discorsi sono stata già avviati e si va verso il prolungamento. Anche per Bernardeschi le cose sembra indirizzate verso la permanenza. Infatti, stando a quanto afferma Tuttosport, sia la Juventus che il giocatore classe 94 sembrano intenzionati a firmare il rinnovo. Al momento la trattativa per il prolungamento non sarebbe ancora partita poiché non ci sarebbe fretta vista la comune volontà di proseguire insieme.

Bernardeschi ha cambiato agente

Nelle ultime settimane, Federico Bernardeschi ha cambiato agente e ha lasciato Mino Raiola per passare nella scuderia di Federico Pastorello. Questo cambio non è legato alla questione del rinnovo di contratto del giocatore classe '94 con la Juventus. Bernardeschi avrebbe deciso di cambiare agente per motivi personali. Dunque, adesso sarà Federico Pastorello a dover trattare il prolungamento del numero 20 juventino con il club. Il manager, al momento, non ha messo fretta alla Juventus anche perché i rapporti tra le parti sarebbero eccellenti. In ogni caso la dirigenza bianconera, nei prossimi due mesi, ha messo in agenda un appuntamento con Bernardeschi per il rinnovo.

Anche il giocatore è tranquillo e aspetta il suo momento per vedere il club e parlare del futuro.

La tirata di orecchie di Allegri a Bernardeschi

Federico Bernardeschi, con il ritorno alla Juventus, di Massimiliano Allegri si è ripreso un posto importante in squadra. Il numero 20 bianconero, nella stagione di Andrea Pirlo, era stato messo un po' ai margini ma con il tecnico livornese è tornato ad essere un calciatore prezioso per la Juventus.

Allegri, spesso, schiera Bernardeschi tra i titolari e con lui in campo le prestazioni della squadra sono molto buone. Il numero 20 juventino anche contro la Salernitana era titolare e viaggia verso la riconferma pure per la partita contro il Genoa. In conferenza stampa, però, Massimiliano Allegri ha bonariamente tirato le orecchie al suo giocatore: "Come sta Bernardeschi?

Sta bene. A Salerno ha fatto bene, negli ultimi due allenamenti un po' peggio". Dunque, Allegri non ha visto un Bernardeschi al massimo in allenamento ma queste sue parole serviranno da sprone al numero 20 juventino per fare meglio nella rifinitura che prevederà la partita contro il Genoa. L'esterno classe 94 contro i rossoblù giocherà nel terzetto con Kulusevski e Dybala e avranno il compito di assistere Morata.