Sentimenti contrastanti quelli che, molto probabilmente, si stanno vivendo in queste ore in casa Milan. La squadra di mister Pioli, grazie alla vittoria ottenuta contro la Salernitana e complice la sconfitta del Napoli con l'Atalanta, è infatti tornata al primo posto in campionato. Nonostante questo, però, non mancano le brutte notizie. La prima, pessima, è quella arrivata lo scorso mercoledì, quando Kjaer ha subito la rottura del legamento crociato anteriore: per lui stagione finita. La seconda cattiva notizia, invece, è arrivata poche ore fa, con l'infortunio di Pellegri.

Il reparto offensivo del Milan, infatti, è totalmente in emergenza: oltre al già citato Pellegri sono out anche Giroud e Rebic.

Il Milan dovrà necessariamente affidarsi al calciomercato

In questa situazione, il Milan non può non pensare di essere attivo durante la prossima sessione di Calciomercato, in partenza nel prossimo mese di gennaio. Prima di tutto la squadra di Pioli dovrà cercare di inserire almeno un tassello nel reparto difensivo: con lo stop del difensore danese, al momento il Milan ha in rosa solo quattro centrali. Troppo pochi per una squadra che ambisce a giocare in tre competizioni diverse. Per questo, Maldini ha iniziato un vero e proprio casting alla caccia di un difensore centrale: piace molto Milenkovic, in forza alla Fiorentina dove negli anni è riuscito spesso a mettersi in mostra per le sue ottime prestazioni.

Ma il nome del serbo non è l'unico sul taccuino dei rossoneri: vi sarebbe infatti dell'interesse anche per Luiz Felipe, Lucumì (in forza al Genk) e Sarr del Chelsea.

Maldini dovrà cercare un attaccante che possa fare stabilmente da vice a Ibrahimovic

Il Milan, però, dovrà lavorare anche in attacco. Con l'infortunio di Pellegri, infatti, il reparto offensivo è in piena emergenza.

Ibrahimovic, la cui condizione atletica sembra essere in crescita, non può giocare tutte le partite e avrebbe bisogno di un vice che possa ricoprire tale ruolo in modo stabile. Per buona parte della stagione tale ruolo è stato ricoperto da Giroud, out da settimane per problemi fisici. Stesso destino è capitato a Rebic, prima punta adattata che tornerà in forma oramai solo nel prossimo anno.

Per questo motivo, il Milan è a caccia di un attaccante per gennaio e questo potrebbe rispondere al nome di Luka Jovic. Il serbo è in forza al Real Madrid, dove però ha trovato pochissimo spazio raccogliendo solo 8 presenze e tutte da subentrato. Il 23enne potrebbe accettare un trasferimento (magari in prestito) alla ricerca di nuovi stimoli, nella speranza di poter raccogliere più presenze rispetto a quelle ottenuto con i Blancos.