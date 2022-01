Un nuovo anno all'insegna delle voci di mercato quello che si prospetta per il Crotone. La formazione calabrese, che tornerà in campo nelle prossime ore per riprendere gli allenamenti, potrebbe variare gran parte della sua rosa. Il tecnico degli squali Francesco Modesto potrebbe avere ben presto con sé il centrocampista Theophilus Awua, calciatore già accostato in estate agli squali. In senso opposto a fare ritorno tra le fila dei piemontesi con la formula del prestito potrebbe essere il portiere Gianluca Saro.

Crotone, rinforzo a centrocampo

Con la possibilità cessione di Godfred Donsah, vicino al ritorno in Turchia ma con il Çaykur Rizespor Kulübü, il Crotone dovrà trovare un sostituto in mezzo al campo.

Il profilo potrebbe essere quello di Theophilus Awua. Il calciatore nigeriano, in forza alla Pro Vercelli, era già stato individuato in estate come possibile rinforzo degli squali. Nella prima parte di stagione tra le fila della formazione guidata da Franco Lerda, il centrocampista ha collezionato 14 presenze senza siglare alcuna rete. I buoni rapporti che intercorrono tra le due società potrebbe portare ad una fruttuosa collaborazione. Un ragazzo già noto al tecnico del Crotone Francesco Modesto avendolo allenato proprio alla Pro Vercelli la stagione precedente, torneo concluso con i Playoff.

Crotone, Saro può partire

Con poco spazio a disposizione l'estremo difensore Gianluca Saro potrebbe ritornare in prestito alla Pro Vercelli.

Il calciatore, arrivato in estate dal club piemontese, rappresenterebbe un obiettivo del club di terza serie nella sessione invernale. Una possibilità al momento non da scartare visto che davanti a lui nella rosa del Crotone sembrano esserci già i più esperti Marco Festa e Nikita Contini. La partenza di Gianluca Saro porterebbe come inevitabile conseguenza l'arrivo di un terzo portiere o la promozione in prima squadra di qualche giovane del settore Primavera rossoblù.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le altre operazioni

Il primo acquisto del Crotone potrebbe essere quello del fantasista sloveno Nikolas Spalek. Il calciatore, dopo diverse stagioni con il Brescia, sarebbe in procinto di rescindere il suo contratto approdando in rossoblù per rilanciare la sua carriera. In difesa un tassello importante potrebbe essere il ritorno di Vladimir Golemic.

Il calciatore, dopo tre stagioni in Calabria, si era svincolato in estate passando alla formazione del Pas Lamia, nel torneo greco. Ora si potrebbe concretizzare un ritorno in Calabria, una possibilità che sarebbe presa di buon grado dal calciatore che continua a ricordare sui social i momenti vissuti in rossoblù.