La Juventus, in questi di giorni, sta lavorando per trovare un nuovo attaccante. La priorità dei bianconeri sarebbe sempre stata quella di trovare una prima punta ma adesso questa sarebbe una necessità impellente in quanto Alvaro Morata avrebbe espresso la volontà di andare via subito. Lo spagnolo vorrebbe trasferirsi al Barcellona, ma non potrà farlo finché la Juventus non troverà un suo sostituto. Il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Mauro Icardi. Anche perché le possibilità di poter arrivare a gennaio ai sogni Vlahovic e Scamacca sembrano molto ridotte.

Dunque, i bianconeri lavorano per trovare un attaccante che possano arrivare in prestito per i prossimi sei mesi.

La Juventus deve convincere il PSG

La Juventus per lasciar partire Alvaro Morata vorrebbe arrivare prima a Mauro Icardi. L'argentino piacerebbe molto a Massimiliano Allegri, ma la difficoltà di arrivare all'ex Inter sarebbe quella di dover convincere il Paris Saint - Germain a cederlo in prestito. Infatti, il club francese sarebbe disposto a fare partire Icardi ma vorrebbe una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. La Juventus, invece, non vorrebbe vincoli proprio perché a giungo vorrebbe essere libera di scegliere il suo nuovo numero 9. Icardi, però, non sarebbe l'unico nome al vaglio, infatti, ai bianconeri è stato accostato il nome di Milik ma il Marsiglia per liberare il polacco vorrebbe 20 milioni.

Ovviamente la Juventus non sarebbe disposta a spendere questa cifra. Dunque, non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e nel frattempo Morata si sta allenando alla Continassa. I tifosi della Juventus, però, si stanno chiedendo se il 6 gennaio lo spagnolo potrà essere titolare contro il Napoli senza essere distratto dalle voci di mercato.

La Juventus ritrova Chiesa

In questi giorni, la Juventus non pensa solo al mercato visto che la squadra ha ripreso ad allenarsi alla Continassa. Oggi 2 gennaio, i bianconeri svolgeranno una doppia seduta per preparare meglio al la sfida contro il Napoli. Per questa partita Massimiliano Allegri ritroverà Federico Chiesa che ha ripreso ad allenarsi in gruppo.

Ma il tecnico livornese dovrà rinunciare ad Arthur, Giorgio Chiellini e Carlo Pinsoglio che sono risultati positivi al Covid. Per il resto la Juventus ha a disposizione quasi tutta la rosa e per la gara contro il Napoli ci sarà anche Paulo Dybala. Resta, però, da capire se il numero 10 juventino potrà essere titolare oppure o visto che è reduce da un fastidio muscolare. In ogni caso Massimiliano Allegri ha ancora alcuni giorni per poter decidere la formazione da schierare contro il Napoli.