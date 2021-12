Il rinvio delle gare di Serie B in programma il 26 e 29 dicembre al nuovo anno apre in anticipo la porta alle trattative di Calciomercato. L'attenzione delle società può spostarsi già da subito ad acquisti e cessioni. In questa sessione invernale una delle società cadette che potrebbe essere protagonista in entrambi i sensi è il Crotone. La compagine calabrese, terz'ultima in classifica con 11 punti, dovrebbe mettere a segno 5-6 acquisti ma anche cedere diversi calciatori. Tra questi potrebbe esserci il capitano Ahmad Benali, messo fuori rosa nei giorni scorsi.

Crotone, il Brescia su Benali

Dopo il ritorno di Francesco Modesto sulla panchina rossoblù al posto di Pasquale Marino, una delle prime decisioni prese in comune accordo con la dirigenza è stata l'esclusione dal gruppo squadra di Ahmad Benali e Salvatore Molina, rispettivamente capitano e vice capitano degli squali. Tale decisione, di fatto, ha portato i calciatori ad essere inseriti nella lista dei partenti.

Per Ahmad Benali, da quattro anni in Calabria, sarebbero già giunti degli interessamenti. Oltre al Parma e al Vicenza, a guardare al centrocampista libico ci sarebbe anche il Brescia, squadra attualmente al secondo posto della classifica. L'arrivo del libico tra le fila delle Rondinelle garantirebbe un rinforzo di qualità a una squadra, quella di Pippo Inzaghi, che punta al salto di categoria.

Una storia senza lieto fine

Dopo quattro annate le strade tra il Crotone e Ahmad Benali sembrerebbero pronte a separarsi. Dopo tre anni di successi, infortuni, ritorni in campo e buone prestazioni il calciatore libico, in estate, era già stato vicino al trasferimento al Parma. L'attaccamento alla città e le ambizioni della società lo avevano però portato a siglare un nuovo contratto con i rossoblù.

Ma successivamente le difficoltà riscontrare in questa prima parte di stagione, l'incertezza sulla guida tecnica, avrebbero fatto propendere il centrocampista a guardare altrove. Da qui il suo passaggio tra i fuori rosa.

Crotone, le altre operazioni

In entrata il Crotone dovrebbe operare in quasi tutte le zone del campo. Sarebbero in arrivo rinforzi due terzini oltre a un centrocampista.

In attacco dovrebbero arrivare almeno due calciatori, per dare più scelte all'allenatore che ha già dovuto affrontare la rescissione contrattuale di Emmanuel Riviere e l'infortunio subito da Samuele Mulattieri prima della trasferta di Cremona. Bocche cucite sui nomi, anche se circolano i nomi di Lorenzo Ariaudo per la difesa, Marco Benassi per il centrocampo e Joaquin Montecinos per l'attacco.