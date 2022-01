Prima le cessioni, dopo gli acquisti: sembra essere questo il filo conduttore delle prime giornate di mercato di riparazione di gennaio del Crotone. La dirigenza rossoblù ha diverse trattative in corso. In uscita i rossoblù avrebbero ricevuto offerte per Giuseppe Borello, attaccante corteggiato dal Pescara, mentre una cifra cash potrebbe arrivare dalla cessione di Jacopo Petriccione, centrocampista ora in prestito al Pordenone.

Crotone, Borello verso la Serie C

Dopo un girone d'andata tra luci e ombre l'attaccante Giuseppe Borello, elemento cresciuto nel settore giovanile del Crotone, potrebbe cambiare maglia nei prossimi giorni e fare ritorno in Serie C.

Rientrato in estate dal prestito al Cesena, il calciatore ha collezionato nel girone d'andata solamente 5 presenze, andando però a realizzare una rete nell'ultimo match del 2021 del Crotone, all'Ezio Scida contro il Pordenone e concluso sul 4-1. Il giocatore piacerebbe al Pescara, formazione di Serie C.

Petriccione verso la cessione

Arrivato la scorsa stagione a Crotone dal Lecce come uno dei colpi del mercato del Crotone, il centrocampista Jacopo Petriccione non ha mantenuto le aspettative. In estate la mancanza di richieste dalla Serie A lo aveva portato a riavvicinarsi a casa accettando l'offerta del Pordenone. Il girone d'andata molto negativo disputato dai "ramarri" potrebbe portare ora il centrocampista a cambiare nuovamente maglia.

Sulle sue tracce ci sarebbe la Spal che punterebbe sul ventiseienne per rinforzare il centrocampo e provare a risalire la classifica, con la speranza di centrare un posto nei Playoff. Il suo trasferimento dunque potrebbe concretizzarsi a titolo definitivo, permettendo ai rossoblù di rientrare di parte dell'investimento effettuato la stagione precedente.

Crotone, trattative in corso

Gli squali sono alla ricerca di rinforzi in tutti i reparti, ma la necessità di portare in Calabria elementi di esperienza non agevolerebbe, insieme a una classifica deficitaria, il compito della dirigenza. Una trattativa che sembrerebbe ormai prossima a conclusione è quella per il centrocampista offensivo Nikolas Spalek per il quale mancherebbe solamente il via libera dal presidente del Brescia, Massimo Cellino.

In entrata a fare il suo ritorno in difesa dovrebbe essere il difensore Vladimir Golemic, attualmente al Pas Lamia in Grecia. In rossoblù potrebbe poi ritornare il centrocampista Leonardo Capezzi, attualmente poco utilizzato alla Salernitana.