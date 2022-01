Il Calciomercato è iniziato da alcuni giorni e non mancano le indiscrezioni relative all'Inter, anche e soprattutto in prospettiva della prossima stagione. Dopo l'ingaggio a parametro zero del portiere Andre Onana praticamente definito (visite mediche già svolte), il club nerazzurro punta gli occhi sul difensore tedesco Matthias Ginter del Borussia Mönchengladbach. Il giocatore nei giorni scorsi ha dichiarato sui propri social di essere pronta a lasciare la squadra a scadenza di contratto per concedersi una nuova esperienza. L'Inter lo segue da tempo e avrebbe proposto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, con tanto di gradimento del diretto interessato.

Piacciono Alvarez e Frattesi

Obiettivo concreto in casa neroazzurra pare essere anche Julian Alvarez, attaccante del River Plate pronto per un'avventura in Europa. Sanchez chiede spazio e Dzeko ha una certa età nonostante l'ottimo rendimento non lo faccia pesare. Il prezzo è di 20 milioni (clausola) e il suo biglietto da visita è di 27 goal e 17 assist. La concorrenza ovviamente non manca, tant'è che lo stesso giocatore ha parlato di un'offerta arrivata dalla Germania da parte del Bayern Monaco, e concreto è l'interesse di altre società (ad esempio Milan, United e Atletico).

Un acquisto in prospettiva sarebbe quello di Davide Frattesi, che andrebbe a ringiovanire e "italianizzare" il reparto di centrocampo.

La società vorrebbe prenderlo ora e lasciarlo fino a giugno a Sassuolo, garantendogli così minutaggio e crescita. Si potrebbe anticipare l'operazione a gennaio solo se avvengono le cessioni di Sensi e Vecino (su di lui pare esserci l'interesse della Roma).

Un altro giocatore su cui sono piombati Marotta-Ausilio è il francese Lucas Digne, esterno dell' Everton non considerato particolarmente dall'allenatore Benitez.

La trattativa è complessa poiché l'Inter è disposta a prendere il giocatore solo in prestito con diritto di riscatto, senza così intaccare il bilancio, ma l'Everton vorrebbe "liberarsi" definitivamente di un giocatore finito ai margini e pretende invece l'obbligo di riscatto. Trattativa più probabile a giugno se dovesse andarsene Perisic: l'esterno non ha ancora rinnovato ed è libero di cercarsi una squadra a costo zero, anche se filtra ottimismo nell'ambiente nerazzurro, soprattutto se dovesse rimanere anche il connazionale Brozovic, che pare sempre più vicino alla firma.

Lukaku pare pronto a restare al Chelsea

Romelu Lukaku bis, anzi no. Le parole del giocatori nei giorni scorsi hanno stupito tutti e riscaldato gli animi nell'ambiente interista: una trattativa però che nemmeno avrà inizio, perché l'Inter accetterebbe volentieri solo un prestito secco con divisione dello stipendio, ma il Chelsea dal canto suo non vuole privarsi di un giocatore pagato in estate 115 milioni di euro e con uno stipendio di 13 milioni più bonus. Inoltre, nell'ultima partita, il tecnico dei Blues Tuchel l'ha schierato titolare dal primo minuto, ribadendo a fine gara che il giocatore si è scusato con società, allenatore e compagni, rimettendolo quindi in rosa. Discorso quindi chiuso, o forse soltanto rimandato. Magari a giugno.