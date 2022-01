La Juventus ottiene un pareggio in casa contro il Napoli. Un risultato deludente se si considera che ai campani mancavano diversi giocatori per la Coppa D'Africa e per la positività al coronavirus. I bianconeri hanno dimostrato volontà ma anche in questo inizio di anno nuovo i problemi sono sempre gli stessi. Manca qualità a centrocampo e soprattutto una punta che sappia finalizzare le azioni da gol. Morata e Kean hanno avuto la possibilità di segnare ma non è arrivato il gol. Alla realizzazione di Mertens ha risposto Chiesa. Si era parlato fino a qualche giorno fa di una possibile cessione di Morata al Barcellona ma le dichiarazioni di Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Napoli lasciano intendere che lo spagnolo rimarrà almeno fino a fine stagione.

La stampa francese però nelle ultime ore ha svelato un presunto retroscena di mercato secondo il quale la Juventus avrebbe chiesto Mauro Icardi al Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto.

La società francese sarebbe stata disposta a cederlo ma avrebbe voluto l'acquisto a titolo definitivo del cartellino dell'argentino a fine stagione. Il direttore generale Leonardo avrebbe valutato anche lo scambio di mercato fra Icardi e Kean, ipotesi però non realizzabile in quanto l'italiano in questa stagione ha già giocato in due società ovvero Everton e Juventus.

Il direttore generale del Psg Leonardo avrebbe voluto lo scambio fra Icardi e Kean

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi francesi il Paris Saint Germain avrebbe voluto effettuare lo scambio di mercato fra Mauro Icardi e Moise Kean già a gennaio.

Una trattativa di mercato che però non si può concretizzare in questa stagione perché l'italiano ha già giocato in due società, ovvero Everton e Juventus. Per regolamento non potrebbe farlo in tre società diverse nella stessa annata calcistica. Di conseguenza l'italiano rimarrà alla Juventus fino a fine stagione, con la società bianconera che ha l'obbligo di riscatto del suo cartellino a giugno 2023 per circa 35 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe confermare gran parte della rosa anche nella seconda parte della stagione. L'unico giocatore che potrebbe partire, come dichiarato anche dal tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Napoli, è il centrocampista Aaron Ramsey. Sul gallese ci sarebbero diverse società inglesi.

Avrebbe rifiutato un'offerta del Burnley ma anche società come Newcastle sarebbero pronte ad investire sul giocatore. Gli inglesi non avrebbero problemi a garantire i sette milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera.