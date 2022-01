È arrivato il primo nuovo innesto di mercato per il Crotone, che nella mattinata del 12 gennaio ha ufficializzato l'arrivo in prestito del centrocampista Theophilus Awua dalla Pro Vercelli: si tratta di un giovane già noto al tecnico Francesco Modesto, che lo aveva già allenato in Piemonte.

Intanto sono diversi i nomi sondati nelle ultime giornate dalla società calabrese, tra questi potrebbe ben presto legarsi alla società rossoblù il difensore Vladimir Golemic. In attacco invece gli squali starebbero perfezionando il prestito dell'attaccante Bobby Adekanye dalla Lazio.

Crotone a testa bassa sul mercato

La dirigenza del Crotone sta cercando di fornire qualità e rinforzi al proprio allenatore. Un compito non facile alla luce della classifica deficitaria.

Un elemento di esperienza potrebbe arrivare con il ritorno di Vladimir Golemic dal club greco del Pas Lamia. Il centrale difensivo, dopo tre annate a Crotone, si era svincolato in estate. Ora, a distanza di soli sei mesi, potrebbe fare ritorno in rossoblù per essere protagonista nel torneo cadetto italiano. Tale operazione sarebbe facilitata dal grande legame tra il calciatore e la città.

In attacco c'è l'ipotesi Adekanye

Con le valigie pronte ci sarebbe Brian Oddei, giovane arrivato in estate in prestito dal Sassuolo.

I pochi minuti giocati e le difficoltà di adattamento dovrebbero portarlo a fare ritorno al club neroverde.

In Calabria si libererebbe un posto in rosa che permetterebbe di fare il suo arrivo a Bobby Adekanye. Il calciatore della Lazio potrebbe accettare di scendere di categoria per avere un occasione. Tale trattativa sarebbe basata sulla formula del prestito.

Un altro nome che potrebbe fare al caso degli squali in attacco è quello del più esperto Damir Ceter, in uscita dal Cagliari.

Un mercato in fermento

Tra le altre operazioni che potrebbero interessare gli squali ci sono quelle che riguardano Ahmad Benali e Giuseppe Borello. Il centrocampista libico sembrava ormai prossimo a vestire la maglia del Brescia, ma le difficoltà nel trovare un accordo e il possibile inserimento del Monza avrebbero fermato al momento il suo trasferimento.

Per Giuseppe Borello nelle ore scorse era emerso un interessamento del Pescara, smentito però dal presidente abruzzese Daniele Sebastiani. Il suo futuro potrebbe essere comunque lontano da Crotone e com ogni probabilità in prestito in Serie C.

Si attendono invece novità sul trasferimento di Musa Juwara, escluso dalla rosa da inizio stagione. Per lui circola l'ipotesi di un ritorno al Bologna, squadra titolare del suo cartellino.