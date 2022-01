Puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero, con acquisti importanti. Reparto sotto osservazione è l'attacco: dopo l'infortunio di Federico Chiesa, la dirigenza juventina sta lavorando sul fronte mercato per regalare all'allenatore livornese una nuova pedina per il reparto offensivo, che possa alzare il tasso qualitativo dell'attacco della Vecchia Signora. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe quello di Memphis Depay, attaccante olandese del Barcellona, che sembrerebbe ormai fuori dal progetto blaugrana di Xavi, viste le ultime panchine in campionato.

I bianconeri potrebbero intavolare un trattativa solo in caso di prestito secco per l'ex numero 10 del Lione: molto dipenderà dal Barcellona, che intanto non ha ancora mollato la pista legata ad Alvaro Morata, sempre più corteggiato dal tecnico Xavi, che vorrebbe riportare in Spagna l'attaccante bianconero, per completare il reparto offensivo dopo l'arrivo di Ferran Torres dal Manchester City per 55 milioni di euro.

Non sarà facile convincere la Juventus, che in caso di addio dell'attaccante spagnolo potrebbe virare su Gianluca Scamacca, attaccante italiano del Sassuolo: il club neroverde valuta l'attaccante 35-40 milioni di euro, e non ha alcuna intenzione di cedere l'ex Genoa nella finestra di mercato invernale.

Juve, le possibili cessioni: da Ramsey a Rabiot

Non solo acquisti. La Juventus sta lavorando anche sul fronte cessioni per snellire l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, reinvestendo il denaro per rinforzare l'organico con acquisti mirati già nella sessione invernale di Calciomercato.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare Torino già nel mese di gennaio c'è certamente Aaron Ramsey, centrocampista gallese che non è mai riuscito a entrare negli schemi tattici di Allegri e che durante la sua esperienza bianconera non è riuscito a lasciare il segno, complici tanti infortuni che hanno condizionato la sua carriera.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ex capitano dell'Arsenal sembrerebbe nel mirino di diversi club di Premier League come Newcastle e Crystal Palace.

Discorso simile anche per Adrien Rabiot, accostato a diversi club inglesi, in particolare il Newcastle, a caccia di rinforzi importanti per rilanciarsi in campionato dopo una prima parte non all'altezza. Infine, restano da decifrare le situazioni di Dejan Kulusevki e Weston Mckennie: l'esterno svedese sarebbe nel mirino del Siviglia ma con l'infortunio di Chiesa, la sua posizione potrebbe cambiare; discorso diverso per Mckennie che grazie a ottime prestazioni si sta ritagliando uno spazio importante nello scacchiere tattico di Allegri. Nonostante ciò, il centrocampista americano sarebbe nel mirino del Tottenham di Antonio Conte e con un'offerta attorno ai 30 milioni di euro, potrebbe lasciare Torino già a gennaio.