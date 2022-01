Puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, con acquisti importanti e di qualità. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro, così da essere competitivi in Italia ed in Europa.

Uno dei tasselli che la dirigenza interista vorrebbe rinforzare è quello legato all'esterno sinistra come alternativa ad Ivan Perisic; tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe il nome di Filip Kostic, esterno serbo dell'Eintrach di Francoforte, che nella scorsa sessione estiva di Calciomercato era nel mirino della Lazio, prima dell'arrivo di Felipe Anderson e Zaccagni che hanno rinforzato il pacchetto di esterni a disposizione di Maurizio Sarri.

I nerazzurri vorrebbero acquistarlo già nel mese di gennaio, ma devono affrontare la concorrenza di diversi club europei come Arsenal e West Ham, interessati al giocatore. La situazione sembrerebbe più favorevole rispetto all'estate, visto il fattore legato agli slot per i calciatori extracomunitari.

Infatti, per giugno, l'Inter ha già tesserato Andrè Onana, portiere camerunese che arriva dall'Ajax, e con l'arrivo di Kostic completerebbe gli slot.

Intanto, è sfumata la pista legata a Digne, passato dall'Everton all'Aston Villa per 27 milioni di euro; restano in piedi come alternative, le candidature di Kurzawa del Paris Saint Germain, e di Bensebaini del Borussia Moncheglabach.

Infine, per il futuro, i nerazzurri monitorano anche la situazione di Fabiano Parisi, talentuoso terzino dell'Empoli che sarebbe nel mirino anche del Napoli.

Inter, le possibili cessioni: da Sensi a Vecino

Non solo acquisti, in casa Inter si sta lavorando anche sul fronte cessioni per snellire l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

I calciatori che potrebbero lasciare Milano già nel mercato invernale sono Stefano Sensi e Matias Vecino: il centrocampista italiano non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, causa vari infortuni e potrebbe decidere di rilanciarsi in un'altra realtà, per riconquistare un minutaggio importante ma anche un posto nella Nazionale del ct Roberto Mancini.

In quest'ottica, sarebbero interessate due società italiane come Sampdoria che cerca un centrocampista di qualità da regalare a D'Aversa, e soprattutto il Sassuolo che vorrebbe aumentare il tasso tecnico sulla trequarti a disposizione di Dionisi.

Sensi non è l'unico calciatore che potrebbe partire: infatti, è incerta anche la posizione di Matias Vecino, accostato al Napoli di Luciano Spalletti; sul centrocampista uruguaiano ci sarebbe l'interesse della Lazio, che sta monitorando la situazione in caso di addio di Luis Alberto nella prossima sessione estiva di calciomercato.