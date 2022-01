Le recenti dichiarazioni di Romelu Lukaku in un'intervista hanno suscitato molto clamore mediatico. Il giocatore belga ha detto di non essere felice dell'impiego al Chelsea nella prima parte della stagione e che potrebbe considerare un ritorno in Italia, in particolar modo all'Inter. Il belga ha sottolineato che non accetterebbe un eventuale trasferimento al Milan o alla Juventus, visti i suoi trascorsi in nerazzurro. Il mercato però è imprevedibile e come dichiarato da Lukaku nell'estate 2019 l'ex giocatore del Manchester United era stato vicino all'approdo alla società bianconera.

Trasferimento non concretizzatosi perché Dybala rifiutò la cessione allo United. Dopo l'intervista Lukaku ha voluto scusarsi tramite i social ufficiali del Chelsea con i tifosi dichiarando che si impegnerà per contribuire alle vittorie della società inglese. Un suo addio a giugno però potrebbe essere una possibilità concreta, anche perché il rapporto professionale con Tuchel non sembra essere l'ideale. Nelle ultime settimane si è parlato molto dell'interesse concreto del Chelsea per il centrocampista Federico Chiesa. In caso di mancata qualificazione alla Champions League da parte della Juventus il giocatore potrebbe lasciare la società bianconera. Fra le società interessate ci sarebbe proprio il Chelsea, che potrebbe offrire il cartellino di Lukaku per il centrocampista.

Possibile scambio di mercato fra Chiesa e Lukaku

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea a giugno potrebbe cercare di acquistare Federico Chiesa offrendo alla Juventus il cartellino di Romelu Lukaku. L'eventuale approdo del centrocampista nella società inglese potrebbe concretizzarsi soprattutto se i bianconeri non dovessero qualificarsi alla Champions League.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il belga sarebbe un giocatore ideale per Allegri perché garantirebbe gol e fisicità al settore avanzato bianconero.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile scambio di mercato fra Federico Chiesa e Romelu Lukaku a giugno non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Sembra difficile che la Juventus possa lasciar partire il centrocampista, anche se non dovesse qualificarsi alla Champions League.

La società bianconera potrebbe lasciar partire invece Matthijs De Ligt, anche perché di recente il suo agente sportivo Mino Raiola ha lasciato intendere che il difensore potrebbe fare una nuova esperienza professionale a giugno. Fra le società interessate a De Ligt ci sarebbe il Barcellona, che potrebbe cercare di acquistare anche Morata a gennaio. Attualmente però la Juventus non vorrebbe cedere lo spagnolo, a meno che dovesse arrivare il giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca.