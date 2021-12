La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate nel mercato di gennaio. Difficile però aspettarsi investimenti importanti, come dichiarato recentemente dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. In una recente intervista ha sottolineato che l'aumento di capitale servirà a dare stabilità alla società bianconera. Eventuali arrivi potrebbero dipendere dalle cessioni. A tal riguardo si parla delle possibili partenze di Aaron Ramsey, Arthur Melo, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. A questi potrebbe aggiungersi anche Alvaro Morata, che secondo la stampa spagnola avrebbe raggiunto un'intesa verbale con Xavi per un suo possibile approdo al Barcellona a gennaio.

Sempre dalla società catalana potrebbe arrivare il primo acquisto bianconero di giugno. Secondo la stampa spagnola la Juventus avrebbe raggiunto un'intesa economica per l'approdo nella società bianconera a giugno del centrocampista Ousmane Dembélé. Il francese avrebbe deciso di non prolungare il suo contratto con la società catalana e trasferirsi alla Juventus. L'unico problema per la società bianconera potrebbe essere rappresentato dal Paris Saint Germain: infatti Dembélé in caso di offerta potrebbe considerare il trasferimento alla società francese.

Dembélé potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus avrebbe raggiunto l'intesa per il trasferimento di Dembélé in bianconero a fine giugno.

Il francese arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza con la società catalana a fine stagione. L'eventuale approdo del francese a Torino potrebbe dipendere però anche dal Paris Saint Germain. Il giocatore, infatti, potrebbe decidere di non trasferirsi alla Juventus se dovesse arrivare l'offerta della società francese.

Dembélé sarebbe un acquisto importante che potrebbe essere schierato nel 4-2-3-1 come trequartista o nel 4-3-3. Di certo il centrocampista nelle ultime stagioni ha avuto diversi infortuni muscolari che non gli hanno permesso di accumulare tanto minutaggio nel Barcellona.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero a giugno dopo tre stagioni dagli ultimi arrivi a titolo gratuito.

Nell'estate 2019 arrivarono nella società bianconera Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, che in due stagioni e mezzo non hanno inciso come ci si aspettava. Soprattutto per il gallese si parla di una cessione già a gennaio. Oltre a Dembélé potrebbero arrivare altri giocatori a parametro zero. Se dovesse partire De Ligt, la Juventus potrebbe ingaggiare Alessio Romagnoli, gestito da Mino Raiola.

L'agente sportivo potrebbe portare alla Juve un altro suo assistito, il centrocampista Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione.