La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo, non solo per il calcio giocato. La società bianconera potrebbe essere una delle società più attive sul mercato, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Si valutano infatti le possibili partenze di Aaron Ramsey e Arthur Melo, il gallese potrebbe rescindere il contratto e il brasiliano essere ceduto in prestito. Altre partenze importanti potrebbero concretizzarsi a fine cessione: molto dipenderà dalla stagione che disputerà la Juventus, ma le dichiarazioni di Mino Raiola hanno suscitato molto clamore mediatico.

L'agente sportivo di recente ha sottolineato come il suo assistito Matthijs de Ligt sia pronto per un grande passo. Questo potrebbe significare cessione durante il mercato estivo. Il difensore ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro attivabile da giugno. Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe anche il Chelsea, che in estate potrebbe perdere due giocatori a parametro zero: si tratta di Antonio Rudiger e Andreas Christensen, che vanno in scadenza a fine stagione. La società inglese potrebbe offrire il cartellino di Romelu Lukaku per convincere la Juventus a lasciar partire de Ligt.

Il giocatore Lukaku possibile contropartita tecnica per l'acquisto di de Ligt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea potrebbe presentare un'offerta per Matthijs de Ligt a fine stagione.

La società inglese potrebbe inserire come contropartita tecnica il cartellino di Romelu Lukaku più una somma cash di circa 30 milioni di euro, considerando che il belga ha un prezzo di mercato di circa 80 milioni di euro. Ad alimentare il possibile ritorno di Lukaku nel campionato italiano è stato il suo agente sportivo Federico Pastorello, che in una recente intervista ha sottolineato come il belga si trovi molto bene in Italia.

Fra l'altro il belga nel 2019 fu vicino all'approdo alla Juventus nello scambio di mercato che avrebbe portato Paulo Dybala al Manchester United. Alla fine non si trovò l'intesa fra l'argentino e la società inglese. Successivamente il belga si trasferì all'Inter, acquisto voluto dall'ex tecnico dei nerazzurri ed attuale allenatore del Tottenham Antonio Conte

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare acquisti importanti a gennaio.

La società bianconera potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato. I preferiti sembrano essere Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione, Gianluca Scamacca e Anthony Martial. Soprattutto il francese potrebbe essere il rinforzo come punta in quanto potrebbe lasciare il Manchester United in prestito con diritto di riscatto.