Tra pochi giorni, precisamente il 3 gennaio, si aprirà ufficialmente la finestra di Calciomercato invernale e molti club italiani ed europei pronti a piazzare colpi di mercato giusti per poter rinforzare le rispettive rose in vista della seconda parte di stagione.

Relativamente all'Inter nelle ultime ore circola l'indiscrezione su un possibile interessamento per il terzino francese dell'Everton Lucas Digne. Il terzino classe 1993 ex Roma potrebbe quindi fare ritorno in Italia.

L'Inter e l'Everton parlano di Digne

Secondo la alcune indiscrezioni ci sarebbe già stato un incontro tra l'Inter e la squadra inglese dell'Everton per il trasferimento di Digne all'ombra della Madonnina.

L'esterno francese sembra essere perfetto per il modulo di gioco della squadra di Inzaghi e gradirebbe la destinazione milanese.

Al momento l'Inter avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto, mente il club di Liverpool preferirebbe un obbligo di riscatto.

Sull'esterno francese ci sono anche altri club europei

Molti club in giro per l'Europa sembrano essere interessati all'acquisto dell'esterno francese ex Roma, come ad esempio il Napoli, ma in queste ultime ore pare diventato molto forte l'interesse del Chelsea.

I Blues sono alla ricerca di un esterno in seguito all'infortunio di Ben Chilwell che ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, segnando di conseguenza la fine della sua stagione.

Data la sola disponibilità di Marcos Alonso sulla fascia sinistra, il club inglese è alla ricerca di un valido sostituto.

L'Inter deve fare spazio in rosa: molti pronti a partire

Per poter acquistare nuovi giocatori l'Inter deve prima effettuare delle cessioni, in tal senso fra i partenti ci potrebbero essere Vecino, Sensi e Kolarov.

Vecino sembra pronto ad abbandonare la squadra milanese avendo due richieste di trasferimento in Premier League, mentre Stefano Sensi sembra sempre più intenzionato a non voler partire per continuare, almeno fino a giugno, la sua avventura con la squadra campione d'Italia in carica.

Per quanto riguarda invece Kolarov, nelle scorse ore, è circolata l'ipotesi di un addio al calcio giocato, dato che finora in stagione ha collezionato solo 44 minuti in campo e molti infortuni che lo hanno fermato spesso negli ultimi tempi, tra cui anche l'operazione alla schiena dello scorso maggio.

Il ritiro del giocatore ex Roma potrebbe comunque essere posticipato a giugno, alla fine del suo contratto attuale.

Bisogna capire anche quale sarà il destino di Arturo Vidal, in scadenza di contratto a giugno e con uno stipendio forse non più sostenibile per la società nerazzurra. Sul centrocampista cileno ci sarebbe l'interesse del Marsiglia, ma anche di club arabi e sudamericani.