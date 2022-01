Il Barcellona, come recentemente dichiarato dal presidente Laporta durante la presentazione di Ferran Torres, vuole tornare a essere una delle principali società in Spagna ed in Europa. Nelle ultime stagioni le difficoltà economiche hanno portato la società catalana a dover lasciar partire alcuni giocatori importanti, su tutti Messi. La recente uscita dalla Champions League dopo i gironi rappresenta uno dei risultati più deludenti a livello europeo della società catalana negli ultimi anni, ma già da gennaio potrebbero arrivare rinforzi per migliorare la rosa del tecnico Xavi.

Molto dipenderà dalle cessioni e uno dei principali indiziati a lasciare il Barcellona già a gennaio è Coutinho. Il brasiliano, dopo diversi infortuni muscolari, sembra aver ritrovato la forma ideale ma potrebbe essere ceduto a gennaio anche perché ha un ingaggio importante.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto della Juventus, che potrebbe considerare un suo arrivo in prestito, ma anche di diverse società inglesi. Proprio la forza economica di quest'ultime potrebbe essere decisiva per l'approdo del centrocampista brasiliano in Premier League.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il centrocampista Coutinho potrebbe lasciare il Barcellona a gennaio.

Fra le società interessate ci sarebbe anche la Juventus, ma l'ingaggio di oltre 10 milioni di euro a stagione del centrocampista brasiliano potrebbe scoraggiare i piemontesi e invece agevolare un suo trasferimento nel campionato inglese.

In Premier League ci sono diverse società che non avrebbero problemi a garantire l'ingaggio che attualmente guadagna il giocatore nella società catalana.

Pare difficile che Coutinho possa andare alla Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli e riferite a un possibile interesse della Juventus per Coutinho non trovano conferme fra i giornali italiani. La Juventus nelle ultime stagioni ha dimostrato di voler investire su giovani di qualità e sta cercando di alleggerire il monte ingaggi.

Andare a ingaggiare Coutinho significherebbe andare a pagare un ingaggio importante.

Pare più probabile che la società bianconera lavori per l'arrivo a gennaio di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e di una punta.

Per questo si parla del possibile approdo di Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione col Borussia Moenchengladbach. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere Gianluca Scamacca. Molto dipenderà dal Sassuolo e dalla volontà della società emiliana di cedere il giocatore a gennaio. La Juventus potrebbe acquistarlo per giugno in prestito oneroso da circa 5 milioni di euro e obbligo di riscatto a giugno 2023 a circa 35 milioni di euro.