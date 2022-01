Milan Skriniar potrebbe salutare l'Inter nei prossimi anni. L'annuncio arriva direttamente dal suo connazionale Jan Durica che, attraverso un'intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sport.sk’, apre ad un possibile addio dell'ex Sampdoria.

"Credo che abbia già in mente di voler provare qualcosa di nuovo, di volersi lanciare in nuove sfide magari in un altro campionato. Probabilmente questo potrebbe accadere già al termine di questo campionato, qualora l’Inter vincesse nuovamente lo Scudetto". Sono le parole del calciatore che spaventano il mondo nerazzurro.

Skriniar ha un contratto fino al 2023 ma ci sarebbero stati già dei colloqui per il rinnovo anche se le squadre interessate, soprattutto estere, avrebbero già fatto intendere di essere alla finestra. In primis ci sarebbero Barcellona e Real Madrid ma anche Chelsea e Tottenham apprezzerebbero il classe 1995 che ha una valutazione di circa sessanta milioni di euro. Inzaghi lo avrebbe già bloccato ritenendolo fondamentale nella sua difesa a tre dove, oltre al ruolo di centrodestra, potrebbe svolgere, come è già accaduto, anche quello di perno centrale. Durante questa stagione. il difensore ha anche trovato feeling con il gol grazie alle occasioni che i suoi compagni creano sui calci da fermo.

Inzaghi avrebbe dato il via per Caicedo

La società nerazzurra avrebbe intenzione di ingaggiare un centravanti già a gennaio per potenziare il reparto a causa dell'infortunio che terrà fuori dai giochi Joaquin Correa per almeno tre settimane. L'argentino ha infatti riportato l'ennesimo problema ai flessori nella gara di Coppa Italia vinta ai supplementari contro l'Empoli di Andreazzoli.

Nel mirino di Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe Felipe Caicedo. Il calciatore potrebbe arrivare subito e ci sarebbe già il consenso di Inzaghi che ne apprezza molto le caratteristiche dopo averlo allenato alla Lazio. Potrebbe infatti agire sia da prima punta che da seconda punta. La formula per prelevarlo sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto.

L'arrivo di un attaccante è necessario soprattutto dopo l'addio di Martin Satriano. Il giovane attaccante si è trasferito da poche settimane al Brest in prestito. L'Inter, però, per arginare i problemi offensivi potrebbe anche decidere di spostare Ivan Perisic come terminale offensivo, soluzione già adottata sia da Antonio Conte che da Simone Inzaghi in varie occasioni. Per il futuro, invece, nel mirino ci sarebbero i nomi di Gianluca Scamacca del Sassuolo e quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina. Entrambi interesserebbero anche alla Juventus che potrebbe cedere Morata al Barcellona.