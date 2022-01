Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale dopo l'infortunio di Simon Kjaer (che lo costringerà a stare lontano dai campi da gioco sino al termine della stagione), ma intanto pensa a puntellare anche il fronte offensivo.

Riguardo a Pietro Pellegri il Monaco avrebbe rifiutato l'offerta di 3,5 milioni del Milan per riscattare a titolo definitivo il giocatore italiano. Il nome caldo delle ultime ore per il fronte offensivo del Diavolo pare sia Marko Lazetic, in forza alla Stella Rossa, nipote della vecchia conoscenza della Serie A Nikola Lazetic (lo zio del giocatore ha infatti giocato in Italia dal 2002 al 2008).

Il Milan scavalca il Torino per accaparrarsi Lazetic

Ai granata del presidente Cairo non è sfuggito il talento di Marko Lazetic, che oggi 22 gennaio compie 18 anni, con la squadra piemontese che avrebbe intenzione di provare a ingaggiarlo. L'interesse del Milan, però, potrebbe stravolgere completamente i piani della squadra piemontese, in quanto i rossoneri sembrano pronti a chiudere la trattativa offrendo 4 milioni, ai quali andrebbe sommato un milione bonus in base alle presenze del giocatore con la Stella Rossa, compagine con cui ha un contratto sino a giugno 2024.

L'affare potrebbe concretizzarsi tra lunedì e martedì, quando i dirigenti di Milan e Stella Rossa si incontreranno.

Urbano Cairo, dopo il probabile sgambetto rossonero per Lazetic, potrebbe comunque avere la strada spianata per arricchire la rosa con un ulteriore attaccante, ovvero Pietro Pellegri.

Il rifiuto dell'offerta del Diavolo per Pellegri da parte del club monegasco, difatti, potrebbe far sì che il calciatore italiano venga girato in prestito ai granata, pur rimanendo di proprietà del Monaco.

Lazetic, talento lanciato in prima squadra da Stankovic

Nato il 22 gennaio 2004 a Belgrado, in Serbia, Marko Lazetic è alto 192 cm e predilige il ruolo di punta centrale.

Il talento serbo, che fa della forza fisica una delle sue caratteristiche principali, è cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa, squadra in cui milita attualmente, esordendo nella stagione 20/21 in prima squadra lanciato da Dejan Stankovic, ex stella di Lazio e Inter.

La scorsa stagione, Lazetic è stato girato in prestito al Graficar Belgrado in Prva Liga Srbija, seconda divisione del campionato serbo, dove ha collezionato 14 presenze segnando 4 reti.

Tornato in prima squadra nella stagione in corso, la punta serba è scesa in campo in 14 occasioni con la Stella Rossa mettendo a segno un goal, vantando anche l'esordio in Europa League contro il Ludogorets.

Tra Nazionale U-16 e U-19, per il momento, Lazetic ha collezionato 7 presenze condite da 2 goal.