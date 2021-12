Blindare i giocatori più importanti della rosa, così da continuare il progetto. È questo l'obiettivo dell'Inter che vuole mantenere i calciatori di maggiore qualità e spessore dell'organico, a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Dopo i rinnovi di Barella, Lautaro e Dimarco, la dirigenza nerazzurra sarebbe chiamata a fronteggiare le possibili richieste per Milan Skrniar, difensore centrale molto apprezzato dai top club europei. Nella scorsa sessione di Calciomercato, il centrale interista era finito nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che poi ha virato su altri obiettivo; per la prossima estate, l'ex difensore della Sampdoria sarebbe nel mirino del Tottenham di Antonio Conte, che durante la sua esperienza sulla panchina nerazzurra, lo ha migliorato sotto tutti i punti di vista e vorrebbe averlo anche durante la sua gestione sulla panchina degli Spurs.

La società nerazzurra non ha alcuna intenzione di cedere Skriniar, ma molto dipenderà anche dall'offerta che verrà recapitata da parte del Tottenham. L'Inter intanto, sta monitorando la situazione di Matthias Ginter, centrale tedesco che non rinnoverà il proprio contratto con il Borussia Moncheglabach e che potrebbe rappresentare un'ottima alternativa per il pacchetto arretrato di Inzaghi.

In caso di possibile cessione di Skriniar, l'obiettivo numero per la difesa diventerebbe Glenson Bremer, centrale brasiliano del Torino, nel mirino anche del Milan.

Inter, Correa pronto per la sfida contro il Bologna

Intanto, l'Inter di Simone Inzaghi sta già pensando alla ripresa del campionato, per mantenere il primo posto e conquistare per il secondo anno consecutivo lo Scudetto.

La compagine interista alla ripresa della Serie A, se la vedrà contro il Bologna di Sinisa Mihalovjic, reduce dalla vittoria nel derby contro il Sassuolo.

Ottime notizie per Simone Inzaghi, che dovrebbe recupera Joacquin Correa: il Tucu ha saltato le ultime sfide del 2021 e dovrebbe ritornare a disposizione per la sfida dello Stadio Dall'Ara contro i rossoblù.

Un recupero fondamentale per il tecnico nerazzurro, che con la conferma di Dzeko, Lautaro e Sanchez, può avere varie alternative nel reparto offensivo. Un aspetto da prendere in seria considerazione, visti i tanti impegni che l'Inter dovrà affrontare in questo inizio di 2022: dalle sfide di campionato contro Bologna, Lazio, Atalanta e Venezia, passando per il match di Supercoppa contro la Juventus di Max Allegri, importante per conquistare il primo trofeo stagionale.

L'Inter ha bisogno del miglior Correa, per blindare il primo posto in campionato e continuare il cammino in Europa.