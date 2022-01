L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e vorrebbe ingaggiare calciatori funzionali al progetto. Nel mirino, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe Morten Thorsby. Il calciatore della Sampdoria ha il contratto in scadenza nel 2023 e non avrebbe intenzione di prolungare la sua avventura con i liguri. Il ragazzo si sta mettendo in mostra con ottime prestazioni e potrebbe essere molto importante come vice di Marcelo Brozovic nel ruolo di perno centrale nel centrocampo a cinque. I dirigenti milanesi potrebbero approfittare dell'interesse della squadra genovese per Stefano Sensi e vorrebbero intavolare uno scambio secco già nelle prossime ore.

L'ex Sassuolo non sarebbe centrale nel progetto nerazzurro a causa dei troppi problemi fisici ed il suo agente dovrebbe discutere la sua posizione nei prossimi giorni.

L'Inter sarebbe sul talento dei catalani

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero pensato anche a Riqui Puig del Barcellona perché sta trovando poco spazio dopo l'arrivo di Xavi. Sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club italiani come Napoli, Milan e Juventus ma ci sarebbero dei margini per intavolare un prestito con diritto di riscatto con l'Inter. Il classe 1999 potrebbe essere utilizzato come mezzala al posto di Hakan Calhanoglu o Nicolò Barella.

Il Tottenham vorrebbe Eriksen, il Chelsea Lautaro

Christian Eriksen, che ha da qualche mese rescisso il contratto con l'Inter per la mancata idoneità sportiva causatagli dal bypass installatogli dopo il malore ad Euro2020, potrebbe ritornare in Premier League.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il Tottenham sarebbe pronto ad ingaggiarlo. Per lui si tratterebbe di un gradito ritorno dove troverebbe anche Antonio Conte, con il quale ha vinto il titolo in Italia durante lo scorso campionato. Il danese potrebbe tornare nelle prossime settimane a calcare il rettangolo di gioco nel campionato inglese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In Inghilterra potrebbe finire anche Lautaro Martinez. L'argentino sarebbe finito nel mirino del Chelsea che, dopo aver ingaggiato Romelu Lukaku durante la scorsa estate, sarebbe disposto ad intavolare un'operazione proprio per le deludenti prestazioni del belga. L'ex Manchester United potrebbe esser dunque ceduto al Paris Saint Germain al termine della stagione e, con i ricavi, i Blues potrebbero tentare l'affondo per l'attuale numero 10 dell'Inter.

I dirigenti milanesi sarebbero disposti a cederlo soltanto se dovesse arrivare un'offerta superiore agli ottanta milioni di euro. Cifra che permetterebbe di mettere a segno una netta plusvalenza. Lautaro ha rinnovato da pochi mesi il suo contratto fino al 2026.