Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare tra gennaio e giugno è sicuramente quello di centrocampo. Molto dipenderà dalle eventuali uscite di questo mese: qualora dovessero andare via sia Vecino che Sensi allora potrebbe arrivare qualcuno, altrimenti ogni discorso è rimandato a giugno quando, oltre ai due citati, potrebbero lasciare anche Arturo Vidal e Roberto Gagliardini. Nel mirino per rinforzare il reparto ci sarebbero diversi nomi, l'ultimo arriva dalla Spagna, Riqui Puig, che sembrerebbe essere in rotta con il Barcellona.

Chi è in cerca di rinforzi in mezzo al campo già per gennaio è la Sampdoria, che avrebbe messo nel mirino Daniele Baselli, sempre più ai margini dello scacchiere tattico di Ivan Juric in casa Torino.

Inter su Puig

L'Inter è sempre in cerca di rinforzi in mezzo al campo per alzare il tasso tecnico del reparto. Nel mirino dei nerazzurri sarebbe finito il centrocampista spagnolo del Barcellona, Riqui Puig. Stando a quanto riportato da Sport, il giocatore è in rotta con l'ambiente catalano, non avendo giocato molto in questa stagione, nonostante la rivoluzione del club blaugrana, che sta cercando di liberarsi di tutti gli ingaggi pesanti. Soltanto dieci le presenze raccolte in Liga e una in Champions League. Troppo poco per il classe 1999, che pensava di essere uno dei titolari o, comunque, uno dei principali candidati a vestire sempre una maglia da titolare. Sia con Koeman che con Xavi le cose non sono cambiate e per questo sarebbe arrivata la richiesta di cessione.

Non mancano i club interessati a lui, sia in Italia che in Spagna, e tra questi c'è l'Inter, che rispetto a tutte le altre squadre interessate (Roma, Napoli, Cadice, Celta Vigo) può giocarsi il jolly di partecipare in maniera stabile alla Champions League. Visto il contratto in scadenza a giugno 2023, la valutazione di Riqui Puig si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma la fumata bianca potrebbe arrivare anche sui 7 milioni di euro più bonus.

Affare che potrebbe essere impostato più per la prossima estate, visto che l'Inter deve prima sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Sampdoria su Baselli

A differenza dell'Inter, che si muoverà più a giugno, a gennaio si muoverà sicuramente la Sampdoria, in cerca di rinforzi in mezzo al campo. I blucerchiati avrebbero messo gli occhi su Daniele Baselli.

Il centrocampista al Torino è ai margini della rosa a disposizione di Ivan Juric, con sole cinque presenze raccolte in campionato. Le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari con la Samp che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di uno tra Ekdal e Valerio Verre, che rischiano di trovare poco spazio dopo l'arrivo, sempre dal Toro, di Rincon.