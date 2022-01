L'Inter sarebbe al lavoro per ingaggiare qualche rinforzo a partire dalla prossima finestra di mercato. Nel mirino ci sarebbe un centrocampista ma anche un esterno. Il nome delle ultime settimane sarebbe quello di Lucas Digne che avrebbe rotto i rapporti con il tecnico dell'Everton, Rafael Benitez. Secondo le ultime indiscrezioni, si potrebbe intavolare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato per il termine della stagione. Gli emissari nerazzurri sarebbero disposti anche ad imbastire uno scambio che prevederebbe l'inserimento di Matias Vecino.

L'ex Fiorentina sarebbe fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi e non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Sulle sue tracce ci sarebbero però anche Roma e Napoli. Anche la società campa avrebbe mossi i primi passi per Digne che ritornerebbe in Italia molto volentieri.

Occasione Di Maria per il club degli Zhang

Nelle ultime ore sarebbe stato proposto all'Inter il nome di Angel Di Maria. L'argentino ha il contratto in scadenza con il Paris Saint Germain e non ci sarebbero stati ancora dei contatti per il rinnovo.Il calciatore sarebbe stato in contatto con i nerazzurri già nel 2017 ma, in quel momento, le cifre per un'eventuale operazione sarebbero state troppo onerose. Adesso qualcosa è cambiato perché l'ex Real Madrid potrebbe essere ingaggiato a zero ma a creare scetticismo ci sarebbe lo stipendio oneroso da otto milioni di euro netti e la carta d'identità.

Di Maria ha trentaquattro anni, età che sarebbe fuori dalla nuova politica della società che vorrebbe puntare su calciatori futuribili e giovani. Avendo già Sanchez, Dzeko e Vidal fuori dall'età media, infatti, Marotta e Piero Ausilio vorrebbero investire su altri calciatori. Inoltre, Di Maria sarebbe difficile da adattare nel 3-5-2 di Inzaghi, che potrebbe al massimo inserirlo come seconda punta alle spalle del bosniaco.

Non tramonterebbe Gonzalo Villar

Il centrocampista della Roma sarebbe il rinforzo che potrebbe già arrivare nei prossimi giorni per garantire a Marcelo Brozovic di tirare il fiato. L'Inter spingerebbe per un prestito con diritto di riscatto ma prima dovrebbe cercare una sistemazione a Stefano Sensi. L'ex Sassuolo non ha convinto soprattutto per i troppi problemi fisici e potrebbe essere ceduto in un club che gli possa garantire di recuperare con tutta calma per poi renderlo centrale nel progetto.

La Fiorentina lo cercherebbe da tempo e, anche in questo caso, si potrebbe ragionare un un prestito con diritto di riscatto. La valutazione del suo cartellino sarebbe di circa venticinque milioni di euro.