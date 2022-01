L'Inter negli ultimi giorni è al lavoro con decisione per il mercato di gennaio. L'addio di Stefano Sensi potrebbe agevolare l'arrivo di un centrocampista, difficile che possa essere a titolo definitivo. Si valutano giocatori in prestito, senza avere l'impegno di un pagamento a giugno, o eventualmente acquisti a prezzo agevolato. Fra questi ci sarebbe Riqui Puig, giocatore del Barcellona che negli ultimi mesi ha avuto pochissimo spazio a disposizione. Proprio per questo il giovane centrocampista potrebbe lasciare i blaugrana durante questa sessione di Calciomercato.

Lo spagnolo, infatti, vuole giocare di più ed essere protagonista anche in Europa per affermare il suo status.

Riqui Puig possibile rinforzo per il centrocampo

Uno dei reparti dell'Inter che nei prossimi mesi potrebbe subire una 'piccola modifica' è quello del centrocampo. I giocatori in uscita in questo ruolo infatti sono ben tre: Sensi, Vecino e Vidal. Tutti considerati non centrali nel progetto di Simone Inzaghi e con un ingaggio a dir poco significativo, -la somma dei tre ingaggi porta a un totale complessivo di oltre 17 milioni lordi all'anno-, troppi considerando i pochi minuti giocati dal terzetto di centrocampo. Marotta vorrebbe anticipare il lavoro della prossima estate portando un rinforzo in mediana già in questa sessione di mercato e lasciando partire già nei prossimi giorni uno dei giocatori citati in precedenza, Sensi su tutti: su di lui ci sarebbe un forte interesse di Sampdoria e Fiorentina.

Secondo i media spagnoli tra i giocatori che potrebbero interessare all'Inter ci sarebbe Riqui Puig, centrocampista classe 1999 del Barcellona. Il giocatore, che è stato scelto come titolare dal primo minuto solamente in due occasioni in questa stagione, starebbe pensando a cambiare area per rilanciare la sua carriera. Riqui Puig è uno dei giovani con più talento usciti da 'La Masia', ovvero la struttura di formazione del vivaio del Barcellona.

Il giocatore nato a Matadepera è un regista, che può mettere le sue qualità a disposizione della squadra anche nel ruolo di mezzala. Spicca per la sua ottima tecnica, oltre che per il suo dinamismo e per la sua rapidità. Non a caso i punti di forza di Puig sono principalmente lo scatto e il dribbling che lo rendono un giocatore imprevedibile capace di cambiare marcia alle partite più bloccate, specialmente in quelle con le difese schierate, dove serve estro per vincerle.

Puig è piccolo e leggero, alto 169 centimetri di 56 chilogrammi di peso concentra i suoi punti di forza su velocità e tecnica, micidiale in contropiede e negli spazi aperti.

Un talento 'economico'

Il Barcellona valuta Riqui Puig circa 10 milioni di euro, cifra che l'Inter sarebbe disposta a offrire pur di portare alla corta di Simone Inzaghi un centrocampista di qualità sopraffina e con grandi potenzialità di crescita considerando anche la giovane età. Puig attualmente al Barcellona percepisce un ingaggio inferiore ai 400.000 euro netti a stagione, motivo ulteriore per il quale la società nerazzurra vorrebbe portarlo al più presto a Milano. Il piano di Marotta sarebbe quello di portare il ventiduenne in nerazzurro già nei prossimi giorni, magari sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato per la prossima estate. Al momento non c'è ancora nulla di concreto ma le due società potrebbero presto incontrarsi per aprire ufficialmente la trattativa.