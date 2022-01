Sono ore calde sul fronte mercato in casa Inter, con i nerazzurri che a momenti ufficializzeranno l'acquisto di Robin Gosens, che ha sostenuto questa mattina le visite mediche e arriverà dall'Atalanta in prestito con obbligo di riscatto in un'operazione complessiva da 25 milioni di euro. Non finisce qui, visto che il club meneghino vorrebbe regalare anche un centravanti a Simone Inzaghi che possa alternarsi con Edin Dzeko, che non è più giovanissimo e non può reggere le tre partite a settimana giocando sempre novanta minuti al cento per cento. Per questo motivo, Ausilio e Marotta vorrebbero fare un tentativo per anticipare l'approdo a Milano di Gianluca Scamacca, già obiettivo numero uno per la prossima estate.

Anche la Lazio vuole fare qualcosa in questo mercato di gennaio e avrebbe avviato i contatti con l'Atalanta per capire se ci sono le condizioni per riuscire a prendere Aleksej Miranchuk, nonostante la Dea non voglia privarsene.

I dettagli per l'affare Scamacca

L'Inter, oltre a Robin Gosens, vuole regalare un attaccante a Simone Inzaghi. Si è parlato molto di Felipe Caicedo, ma l'obiettivo numero uno sarebbe un altro. Esattamente come fatto con l'esterno tedesco, infatti, la società nerazzurra starebbe provando ad anticipare l'affare Gianluca Scamacca, primo obiettivo per la prossima estate. Il centravanti è il nome cerchiato in rosso per giugno, ma in questi ultimi giorni si farà un tentativo e lo stesso Sassuolo non ha chiuso del tutto le porte.

Poco fa, l'ad Carnevali, all'uscita dall'assemblea di Lega, ha dichiarato: "Manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente abbiamo un po' di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti".

La volontà, dunque, resta quella di tenerlo fino a giugno ma l'Inter potrebbe mettere sul piatto un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni per giugno 2023.

Nell'affare potrebbero finire anche Andrea Pinamonti e Lorenzo Pirola, valutati complessivamente tra i 15 e i 20 milioni, attualmente in prestito rispettivamente a Empoli e Monza. Affare non semplice per l'immediato, ma ben avviato per giugno.

Lazio su Miranchuk

La Lazio starebbe lavorando su Aleksej Miranchuk, nonostante l'Atalanta non voglia privarsene dopo la cessione di Robin Gosens e per la vicenda Ilicic.

Lo stesso patron Percassi ha dichiarato: "Resta al 100%".

I biancocelesti, inoltre, vorrebbero il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto a causa dell'indice di liquidità. Solo una cessione potrebbe sbloccare altre formule. Non è da escludere il possibile inserimento nell'affare di una contropartita tecnica. Raul Moro è una opzione, ma anche Luiz Felipe, che è in scadenza di contratto e la Lazio potrebbe cederlo per non perderlo a parametro zero tra 5 mesi.