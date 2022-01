Rinforzare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, così da rimanere competitivi in Italia e migliorare le prestazioni in Europa. È questo l'obiettivo del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare la rosa a disposizione del tecnico rossonero.

Reparto sotto osservazione è l'attacco: nonostante l'approdo del giovane attaccante Marko Lazetic, giovane attaccante della Stella Rossa, la dirigenza milanista sta lavorando per regalare un nuovo bomber a Pioli per il prossimo anno, visti i continui problemi fisici di Olivier Giroud e del totem Zlatan Ibrahimovic.

La società rossonera, ed in particolare Maldini e Massara stanno monitorando con grande attenzione la situazione legata al Gallo Andrea Belotti, che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Torino e lascerà il club granata a fine stagione.

Già in passato, il bomber della Nazionale italiana era stato accostato al club rossonero, ma in quel caso Cairo chiedeva una cifra intorno ai 100 milioni di euro; ora la situazione è cambiata, visto che il Gallo potrebbe essere acquistato a parametro zero, ed essere uno degli attaccanti più corteggiati per il prossimo mercato estivo.

Il Diavolo sta osservando con grande interesse la situazione del nove granata, che ha rifiutato già diverse offerte come quelle del Toronto e del Newcastle.

Il Milan potrebbe così rappresentare un'ottima opzione per il Gallo, che potrebbe così compiere il definitivo salto di qualità. La società rossonera deve però guardarsi dall'interesse dell'Inter, che sta monitorando diversi profili per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi, tra cui Scamacca e proprio Belotti.

Milan, infortunio per Kessie

Oltre al mercato, il Milan sta valutando anche le condizioni di diversi giocatori che potrebbero saltare il derby contro l'Inter, crocevia fondamentale per le sorti del campionato e della lotta per lo Scudetto.

Oltre a Zlatan Ibrahimovic, che ha riportato un'infiammazione al tendine, il club rossonero è in apprensione per le condizioni di Frank Kessie: il Presidente è uscito dalla Coppa d'Africa ed ha riportato un problema al fianco ed è uscito in lacrime.

Oltre il danno anche la beffa, visto che la Costa D'Avorio è uscito dalla competizione, pur essendo tra le possibili candidate alla vittoria finale.

Nelle prossime ore si capirà l'entità dell'infortunio e si potrà comprendere la possibilità di riavere il centrocampista ivoriano per il big match contro i nerazzurri. A ciò si aggiunge anche il mancato rinnovo contrattuale e le voci di un forte interessamento del Barcellona, che vorrebbe acquistare il Presidente e regalare a Xavi un grande centrocampista per la prossima estate.