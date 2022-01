In casa Inter si comincia a delineare la strategia di mercato in vista della prossima estate, visto che in questo gennaio verrà fatto poco o nulla. La rosa a disposizione di Simone Inzaghi ha dimostrato di essere già competitiva, con il primo posto in classifica con 46 punti, con una partita da recuperare in casa del Bologna. Solo in caso di cessioni, dunque, verrà fatto qualcosa in entrata a gennaio. Per giugno, invece, si proverà a fare qualcosa di importante e resta viva l'ipotesi Luis Alberto, già accostato in passato al club meneghino.

A gennaio potrebbe fare qualcosa il Cagliari, che è pronto a una piccola rivoluzione dopo una prima parte di stagione disastrosa.

I sardi avrebbero messo nel mirino Valerio Verre per rinforzare il centrocampo, attualmente in forza alla Sampdoria.

Inter su Luis Alberto

L'Inter si starebbe muovendo sul mercato già in vista della prossima estate e resta viva l'ipotesi che porta al fantasista spagnolo della Lazio, Luis Alberto. Il classe 1992 non ha un rapporto idilliaco con il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, che in alcuni casi lo ha relegato in panchina in questa stagione per scelta tecnica, facendolo subentrare soltanto a partita in corso.

Nonostante ciò, il centrocampista ha numeri importanti, avendo messo a segno tre reti e collezionato sei assist in 18 presenze in campionato. Il club di Claudio Lotito è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con la società nerazzurra per discutere proprio del futuro di Luis Alberto.

Il contratto fino a giugno 2025 pone i biancocelesti in una posizione di forza in sede di trattativa, con la valutazione che si aggira sui 30 e i 35 milioni di euro.

Non è escluso che l'affare venga impostato in maniera simile a quello che ha portato Correa a Milano la scorsa estate, in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo allo scattare di determinate condizioni.

Il club meneghino, però, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di uno tra Gagliardini e Stefano Sensi, valutati tra gli 8 e i 10 milioni di euro per abbassare l'esborso economi.

Cagliari su Verre

A differenza dell'Inter che lavora per giugno, a gennaio potrebbe fare qualcosa il Cagliari, in cerca di rinforzi per riscattare un girone di andata disastroso, che ha portato il club in piena zona retrocessione.

Nel mirino dei sardi ci sarebbe Valerio Verre, centrocampista della Sampdoria in grado di giocare in più ruoli in mezzo al campo. Un vero e proprio jolly utile a Walter Mazzarri. Secondo Sky Sport, il club di Giulini è pronto ad intavolare uno scambio alla pari, mettendo sul piatto per convincere la Samp il cartellino dell'esterno sinistro, Lykogiannis.