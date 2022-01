Uno dei giocatori che ha sorpreso tutti con il proprio rendimento in casa Inter, in questa prima parte della stagione, è stato sicuramente Hakan Calhanoglu. C'era ottimismo al momento del suo arrivo la scorsa estate, ma non si pensava che il turco potesse essere così decisivo come, effettivamente, è stato. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato l'attenzione dei top club europei. Uno su tutti sarebbe il Manchester United, pronto ad un'altra rivoluzione in estate visto il rendimento al di sotto delle aspettative avuto in Premier League fino a questo momento.

Chi potrebbe fare qualcosa nell'immediato, invece, è il Torino, che sembra pronto a pescare in casa Bologna per regalare i rinforzi richiesti a Ivan Juric.

Manchester United su Calhanoglu

Il rendimento di Hakan Calhanoglu con la maglia dell'Inter è stato al di sopra di ogni aspettativa. Il turco ha raccolto l'eredità pesante di Christian Eriksen e per questo motivo c'era qualche perplessità giustificata da parte dell'ambiente, spazzata sul campo. In questa prima parte della stagione il giocatore ha messo a segno sei reti e collezionato sette assist in diciassette partite, risultando spesso decisivo.

Prestazioni che hanno attirato l'attenzione di un top club europeo su tutti, il Manchester United.

I Red Devils cercano un rinforzo di qualità in mezzo al campo e Calhanoglu sembra essere l'innesto perfetto. Non sarà semplice convincere l'Inter a privarsi del classe 1994, arrivato a parametro zero qualche mese fa, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan, firmando un contratto a 4,5 milioni di euro a stagione a salire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il club inglese, comunque, sembra pronto a mettere sul piatto una cifra importante per convincere il club meneghino, proponendo tra i 35 e i 40 milioni di euro. Cifra che permetterebbe di realizzare una plusvalenza piena, con i nerazzurri che a quel punto di butterebbero su Luis Alberto, vero pallino di Simone Inzaghi.

Il Torino punta due giocatori del Bologna

Il Torino è pronto a pescare in casa Bologna per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric. Sono ben due i giocatori che militano nei felsinei che piacerebbero ai granata. Secondo Tuttosport, il club di Urbano Cairo avrebbe messo il mirino su Riccardo Orsolini, di cui si è parlato già nei giorni scorsi, ma non solo. Al Toro, infatti, interessa anche Emanuel Vignato, talento classe 2000 che in questa stagione ha disputato 15 partite in campionato. Con i rossoblu potrebbe essere intavolato un maxi scambio mettendo sul piatto i cartellini di Mandragora e Simone Zaza, che non sono considerati titolarissimi da Juric e quindi sacrificabili sul mercato.