La Juventus, dopo il pareggio contro il Napoli, è stato uno degli argomenti più discussi dai giornali sportivi italiani. Sorprende come i bianconeri non siano riusciti ad andare oltre ad un pareggio nonostante i campani avessero molte assenze importanti fra impegni della Coppa d'Africa e le positività al coronavirus. Non sono mancate le critiche nel post partita, riservate al gioco dei bianconeri e di conseguenza al tecnico Massimiliano Allegri. Tanti fra i sostenitori bianconeri ritengono come uno dei maggiori responsabili delle deludenti prestazioni della Juventus il toscano, che non è riuscito a dare un gioco alla squadra bianconera.

Diverse critiche hanno riguardato però anche la società, a partire dal presidente Andrea Agnelli fino ad arrivare alla dirigenza bianconera. Sull'argomento ha voluto parlare anche l'agente sportivo Massimo Brambati che ha dichiarato che non si può discutere un tecnico come Massimiliano Allegri, considerando le competizioni vinte nella sua carriera da tecnico. Il problema secondo Brambati è la decisione di affidarsi ad un tecnico come il toscano abile a gestire una rosa ma non a ricostruire. Per questo secondo l'agente sportivo il tecnico ideale sarebbe stato Antonio Conte.

L'agente sportivo Brambati ha parlato della decisione di affidarsi ad Allegri e non a Conte

''Io sono da due anni che dico che l'allenatore giusto per la Juventus era Antonio Conte.

Andato via Allegri, andava preso Conte. Hanno avuto l'opportunità di prenderlo sia dopo che è andato via Allegri, sia quando è andato via Pirlo''. Queste le dichiarazioni di Massimiliano Brambati in riferimento alla decisione della Juventus di affidare la panchina della società bianconera ad Allegri dopo Pirlo. Secondo l'agente sportivo il profilo ideale sarebbe stato il tecnico pugliese, bravo a ricostruire con giovani di qualità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo Brambati il motivo per cui Conte non è ritornato alla Juventus è per l'orgoglio del presidente Andrea Agnelli. I due infatti non si sono lasciati bene nell'estate 2014. Anche la scorsa stagione ci fu uno scontro verbale nella semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Inter. Brambati ha sottolineato che non sorprendono le critiche ricevute da Massimiliano Allegri anche perché è capitato anche quando il tecnico toscano vinse cinque scudetti consecutivi e quando arrivò due volte in finale di Champions League.

La partenza di Cristiano Ronaldo e l'assenza nella Juve di una punta brava a finalizzare

L'agente sportivo Massimo Brambati ha parlato anche della cessione di Cristiano Ronaldo nel recente Calciomercato estivo. Il portoghese non è stato sostituito con un giocatore bravo a finalizzare. A tal riguardo ha dichiarato: ''Strutturalmente alla Juventus manca una punta davanti, uno come Icardi o di quel tipo''. Secondo Brambati il portoghese non è stato sostituito con un giocatore che sappia concretizzare le azioni da gol.