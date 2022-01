Uno dei giocatori simbolo dell'Inter negli ultimi anni è sicuramente Nicolò Barella, arrivato a Milano nell'estate del 2019, insieme a Antonio Conte, dal Cagliari in un'operazione complessiva da quasi 40 milioni di euro. Il centrocampista ha ripagato sul campo l'investimento fatto tanto da meritarsi il rinnovo di contratto, firmato qualche settimana fa, con cospicuo aumento dell'ingaggio. La sua crescita non è passata inosservata e ha attirato l'attenzione dei top club europei e per lui sarebbero - in previsione della prossima estate - pronti a fare follie tre top club europei: il Liverpool, il Chelsea e il Barcellona.

In queste ultime ore del mercato di gennaio sta provando a fare un colpo in difesa il Cagliari, che è tornato alla carica per Armando Izzo. Il difensore resta in uscita dal Torino, non rientrando nei piani di Ivan Juric, ma trovare l'accordo non sarà semplice in così poco tempo.

Le offerte per Barella

L'Inter ha deciso di puntare su Nicolò Barella per il futuro. La testimonianza è il rinnovo di contratto firmato qualche settimana fa, con cospicuo aumento dell'ingaggio, portato a 4,5 milioni di euro a stagione oltre alla possibilità di raccogliere in eredità la fascia di capitano da Samir Handanovic.

Affinché ciò avvenga, però, bisognerà resistere all'assalto dei top club europei la prossima estate.

Sul centrocampista nerazzurro, infatti, avrebbero messo gli occhi Chelsea, Liverpool e Barcellona. I Blues lo avrebbero voluto già a gennaio 2019, ma il giocatore decise di rifiutare attendendo il trasferimento a Milano qualche mese dopo. I Reds un sondaggio lo avrebbero fatto la scorsa estate, ma senza successo, mentre i blaugrana sono pronti a rivoluzionare la rosa a disposizione di Xavi.

In particolar modo, i club inglesi sarebbero pronti a mettere una cifra importante, superiore ai 70 milioni di euro, che potrebbe anche far vacillare i nerazzurri. L'affare Lukaku dimostra come nessuno sia incedibile dinanzi a certe offerte, ma decisiva potrebbe essere anche la volontà del classe 1997, che sembra molto legato al club meneghino.

Cagliari su Izzo

Il Cagliari starebbe lavorando per cercare di mettere a segno un colpo in extremis per la difesa. Si tratta di Armando Izzo, che non rientra nei piani del Torino di Ivan Juric. Il difensore è un pupillo del tecnico dei rossoblu, Walter Mazzarri, che lo ha valorizzato al massimo proprio quando si trovava sulla panchina granata. Affare non semplice visto che mancano meno di quarantotto ore alla fine del mercato invernale. In casa Cagliari si vuole prima liberare di Ceppitelli e non è da escludere che i due club possano anche intavolare uno scambio alla pari con i due cartellini.