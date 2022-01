Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter al termine di questa stagione è Ivan Perisic. L'esterno croato è in scadenza di contratto con i nerazzurri e le trattative per il rinnovo, a differenza di quelle per il connazionale Marcelo Brozovic, sono in una fase di stallo. Non è escluso, però, che l'addio possa arrivare già in questa sessione invernale di Calciomercato, anche se la società nerazzurra farà di tutto per non privarsene. Su di lui, infatti, avrebbe messo gli occhi il Chelsea, in cerca di un esterno sinistro dopo il grave infortunio di Chilwell.

Anche il Cagliari è pronto a fare una rivoluzione in questa sessione e tra gli obiettivi ci sarebbe Simone Verdi, in uscita dal Torino, dove non ha trovato molto spazio in questa stagione per diversi motivi.

Chelsea su Perisic

Il Chelsea è alla ricerca di un esterno sinistro dopo il grave infortunio subito da Chilwell. I Blues hanno provato, senza successo, a richiamare Emerson Palmieri dal Lione e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Ivan Perisic. L'esterno croato è in scadenza di contratto a giugno con l'Inter, ma il club inglese, vista l'emergenza, vuole accelerare provando a portarlo a Londra. Trattativa tutt'altro che semplice, ma non impossibile, con il classe 1989 che al momento è un punto fermo dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

La società nerazzurra potrebbe anche prendere in considerazione una sua cessione qualora dovesse arrivare una proposta importante, dato che realizzerebbe una plusvalenza piena non perdendolo a parametro zero, pur non essendo giovanissimo. Secondo il Mirror, ci sarebbero stati i primi contatti tra le due società, ma il club meneghino non accetterà di sedersi al tavolo delle trattative per proposte inferiori ai 10-12 milioni di euro.

In questo modo, Ausilio e Marotta potrebbero girare il ricavato, o almeno parte, su uno tra Filip Kostic e Bensebaini.

Cagliari su Verdi

Uno dei giocatori che potrebbe muoversi in questa sessione di calciomercato con probabilità maggiore rispetto a Perisic è sicuramente Simone Verdi. Il fantasista al Torino non sta trovando molto spazio, avendo collezionato solamente tre presenze in campionato, ed è ai margini dello scacchiere tattico di Ivan Juric.

Su di lui si sarebbe mosso il Cagliari, in cerca di un rinforzo nel reparto offensivo, anche se la trattativa non è semplice. Visto che nei giorni scorsi si è parlato dell'interesse del Torino per Nahitan Nandez, non è da escludere che i due affari siano collegati, con un conguaglio economico da 10 milioni di euro a favore dei rossoblu. In caso contrario, Verdi potrebbe partire anche con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 7-8 milioni.