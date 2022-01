Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare la rosa dei rispettivi allenatori. Il club nerazzurro, in vista dell'addio di Arturo Vidal, avrebbe in mente di ingaggiare un centrocampista ed avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Franck Kessie. L'ivoriano si dovrebbe svincolare a parametro zero perché le sue pretese per rinnovare il contratto, di circa otto milioni annui, sarebbero ritenute elevate dalla squadra presieduta dal fondo Elliot. L'operazione potrebbe concludersi in estate come accaduto con Hakan Calhanoglu ma sulle tracce dell'ex Atalanta ci sarebbero anche Juventus, Tottenham, e Paris Saint Germain.

I nerazzurri potrebbero dunque decidere di disfarsi di Arturo Vidal che percepsice uno stipendio, circa sette milioni di euro, ritenuto dagli Zhang oneroso per un calciatore che non è neanche centrale negli schemi di Simone Inzaghi. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbe cercando di battere la concorrenza anche per avere Davide Frattesi dal Sassuolo che avrebbe una valutazione di circa trenta milioni di euro. il 20% del pagamento totalem come da accordo, andrebbe alla Roma che ha ceduto il calciatore agli emiliani.

La Juventus potenzierebbe il centrocampo con Zakaria e Nandez

La Juventus starebbe rivoluzionando il centrocampo dopo aver messo a segno il colpo Dusan Vlahovic. Sarebbe vicino l'approdo di Denis Zakaria alla Continassa.

Il centrocampista dovrebbe essere pagato circa sette milioni di euro con la possibilità di inserire dei bonus legati alle prestazioni del ragazzo. Il calciatore del Borussia Moenchengladbach prenderebbe il posto di Rodrigo Bentancur che nelle prossime ore dovrebbe accasarsi al Tottenham di Antonio Conte garantendo alle casse degli Agnelli circa trenta milioni di euro.

L'uruguaiano raggiungerà Dejan Kukusevski che è approdato a Londra con una formula che prevede 5 milioni di prestito, 35 con obbligo di riscatto in caso di Champions o del 50 per cento delle presenze più altri 5 milioni di bonus.

Il centrocampo di Allegri potrebbe perfezionarsi anche con le prestazioni di Nahitan Nandez. L'uruguaiano potrebbe arrivare a Torino nell'operazione che prevede uno scambio di prestiti con Kaio Jorge.

Quest'ultimo sarebbe però seguito anche dalla Salernitana. Nandez, però, sarebbe stato sondato anche da Napoli, Inter e Torino che non avrebbero soddisfatto le pretese del presidente dei sardi. Giulini,infatti, avrebbe voluto incassare circa 25 milioni di euro dal cartellino dell'ex Boca senza accettare delle contropartite tecniche o eventuali prestiti. La Juve vorrebbe affondare però il colpo soprattutto per la polivalenza tattica del calciatore.