Sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, così da provare gli ultimi colpi in questi due giorni del Calciomercato invernale. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato, per cedere i calciatori in esubero e che ormai sono fuori dal progetto dell'allenatore livornese.

Tra i calciatori che sono ormai in procinto di lasciare Torino, c'è sicuramente Dejan Kulusevski, pronto a sbarcare in Inghilterra e provare l'esperienza della Premier League. Infatti, il calciatore svedese è vicinissimo alla cessione al Tottenham di Antonio Conte, che dopo aver perso Traorè accasatosi al Barcellona, si è fiondato sull'esterno bianconero per aumentare la qualità e l'estro della rosa a sua disposizione.

L'operazione è ormai vicinissima alla chiusura, sulla base di un prestito di 5 milioni con un obbligo di riscatto tra i 35-40 milioni; manca solo l'ufficialità: Kulusevski è prossimo a diventare un calciatore degli Spurs.

Non è finita qui. Infatti, i bianconeri sono pronti a piazzare un'altra cessione: al Tottenham potrebbe arrivare anche Rodrigo Bentancur; operazione da 25 milioni di euro, con il mediano uruguaiano che prenderebbe il posto del partente Ndombelè, richiesto da diversi club europei, tra cui il Paris Saint Germain di Pochettino.

Diversa è invece la situazione legata ad Alvaro Morata: l'attaccante spagnolo dovrebbe continuare la sua esperienza in bianconero, nonostante il forte interesse del Barcellona.

Una doppia cessione che porterà nelle casse bianconera una cifra attorno ai 70 milioni, cosi da ammortizzare il precedente acquisto di Dusan Vlahovic, arrivato dalla Fiorentina.

Juve, tra Zakaria e Nandez

Le due cessioni di Kulusevski e Bentancur aprono nuovi scenari in casa Juventus, con i bianconeri che hanno tutta l'intenzione di puntellare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Sono due i centrocampisti trattati dalla Vecchia Signora in queste ultime ore di calciomercato: Denis Zakaria e Naithan Nandez. Per il centrocampista classe 96', la dirigenza juventina ha pronta un'offerta intorno ai 7 milioni di euro, visto il mancato rinnovo del mediano svizzero con il club tedesco.

Discorso simile anche per Nandez, che potrebbe aver terminato la sua esperienza al Cagliari: i bianconeri vorrebbero l'eclettico centrocampista uruguaiano in prestito secco, ed avrebbero inserito il cartellino di Kaio Jorge come contropartita tecnica; il brasiliano era nel mirino della Salernitana.

Ultime manovre in casa bianconera, con l'obiettivo di ritornare protagonisti in Italia ed in Europa.