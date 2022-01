L'Inter potrebbe fare qualcosa in questa sessione invernale di Calciomercato qualora dovesse esserci qualche uscita, in particolar modo in mezzo al campo. Sono due i centrocampisti che potrebbero lasciare Milano, Matìas Vecino, che piace alla Lazio, e Stefano Sensi, ad un passo dalla Sampdoria. La loro partenza, però, sarà avallata solo in caso di un colpo in entrata e l'obiettivo numero uno del club meneghino sarebbe Davide Frattesi, vera rivelazione di quest'annata con la maglia del Sassuolo.

Anche la Sampdoria vorrebbe fare qualcosa in mezzo al campo e, alla luce delle difficoltà per Sensi, soprattutto dal punto di vista dell'ingaggio, sarebbe pronta a fare un tentativo per riportare a Genova Karol Linetty, che al Torino è un po' ai margini con Ivan Juric.

L'Inter vuole subito Frattesi

L'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare il centrocampo sarebbe Davide Frattesi. Il centrocampista è la grande rivelazione di questa stagione con la maglia del Sassuolo. Il giocatore è tornato in Emilia dopo il prestito dell'anno scorso al Monza e ha subito conquistato la fiducia di Dionisi, che non sembra poter fare a meno di lui. Sono ventuno le presenze raccolte in campionato, con quattro reti e due assist all'attivo.

Le sue caratteristiche lo rendono ideale come vice Brozovic, ma all'occorrenza Simone Inzaghi potrebbe schierarlo anche nel ruolo di mezzala, facendo rifiatare i vari Barella e Hakan Calhanoglu. Le due società ne stanno parlando per la prossima estate ma, stando a quanto riportato da Tuttosport, Ausilio e Marotta vorrebbero fare un tentativo sin da subito, anche se non sarà semplice.

La strategia sarebbe quella di proporre una formula simile a quella che ha portato Locatelli alla Juventus la scorsa estate. Un prestito di diciotto mesi, fino a giugno 2023, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro più bonus che potrebbero arrivare fino a 12 milioni di euro.

Sampdoria su Linetty

Anche la Sampdoria è in cerca di rinforzi in mezzo al campo e con la trattativa per Stefano Sensi che sta vivendo una fase di stallo, i blucerchiati avrebbero deciso di fare un tentativo per riportare a Genova Karol Linetty.

Il centrocampista polacco al Torino non sta trovando molto spazio con Ivan Juric che lo ha impiegato poco dal primo minuto, con tredici presenze all'attivo in campionato.

Il club lo vorrebbe in prestito, ma i granata aprirebbero alla cessione soltanto a titolo definitivo. Da qui l'idea di poter intavolare uno scambio alla pari, con l'inserimento nell'affare di uno tra Albin Ekdal e Morten Thorsby, con quest'ultimo accostato anche all'Inter nelle ultime settimane.