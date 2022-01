Le strade del Milan e di Franck Kessié rischiano di separarsi definitivamente: l'ivoriano, infatti, è in scadenza di contratto a giugno 2022 e, nonostante una trattativa fiume che va avanti da mesi, l'entourage del centrocampista non ha trovato un accordo economico con il club meneghino. Troppo grande pare la distanza economica tra l'offerta rossonera e la richiesta del giocatore, che avrebbe attirato l'interesse di molte squadre europee. Tra queste vi sarebbe anche il Tottenham di Antonio Conte, che vorrebbe bruciare la concorrenza, provando a portare a Londra il giocatore già nella sessione di mercato invernale.

Tottenham, idea Kessié a gennaio

A riportare la notizia è il giornalista inglese Mike McGrath sul The Telegraph. Gli Spurs, guidati dall'ex allenatore dell'Inter Antonio Conte, gradiscono tanto il giocatore ivoriano, specie perché il tecnico italiano avrebbe richiesto alla società un centrocampista con le caratteristiche di Kessié. Come detto, però, la possibilità di acquistare l'ivoriano a parametro zero è allettante per diversi altri club, su tutti il Paris-Saint Germain. Per evitare di farsi soffiare l'affare, dunque, la squadra di Londra sta seriamente pensando di presentare una offerta al Milan per acquistare subito il giocatore.

Difficile, al momento, sapere che risposta potrebbe dare il Milan a una eventuale offerta.

Ciò che è certo, comunque, è che se davvero Kessié non dovesse rinnovare, allora (come ovvio che sia) il club preferirebbe monetizzare tale perdita.

Mancano comunque pochi giorni alla chiusura del mercato e l'addio dell'ivoriano costringerebbe il Milan a "buttarsi sul mercato" alla ricerca di un sostituto che sia comunque all'altezza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli intrecci tra Milan e Tottenham non si fermano a Kessie

Ma l'asse Milan-Tottenham potrebbe allargarsi ulteriormente, con i due club che potrebbero discutere di altre operazioni di mercato.

Maldini, in particolare, avrebbe messo nel mirino Tanganga, difensore centrale che milita a Londra e che Antonio Conte ha usato pochissimo da quando siede nella panchina del club.

I due club si sarebbero anche già sentiti, con i rossoneri che avrebbero sondato la disponibilità del club a cedere il giocatore.

Il Tottenham, dal canto suo, avrebbe la volontà di monetizzare dall'addio del proprio giocatore, valutato intorno ai 20 milioni di euro. Il calciatore non ha ancora sciolto le riserve anche se, secondo le indiscrezioni, preferirebbe comunque rimanere in Premier League dove avrebbe diversi estimatori. Per la cessione, poi, sarà decisivo anche il consenso di Conte che, al momento, ancora non è arrivato.