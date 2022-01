Uno dei giocatori che è stato a un passo dall'Inter la scorsa estate è stato Marcus Thuram. L'attaccante francese sembrava praticamente un nuovo calciatore nerazzurro, con l'intesa che pareva vicina anche con il Borussia Monchengladbach. A far saltare tutto, però, è stato il grave infortunio subito al ginocchio durante una gara di Bundesliga a metà agosto. I nerazzurri non hanno comunque perso di vista il giocatore e sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo tra gennaio e giugno.

Anche il Torino si sta muovendo per rinforzare il reparto avanzato e avrebbe messo nel mirino Riccardo Orsolini, in uscita dal Bologna già a gennaio.

Inter su Thuram

In casa Inter potrebbe tornare di Moda il nome di Marcus Thuram. I nerazzurri sono stati vicini al suo acquisto la scorsa estate, ma il Borussia Moenchengladbach ha commesso l'errore di impiegarlo ad affare praticamente concluso, con il giocatore che si è infortunato al ginocchio facendo saltare tutto. Ora l'attaccante francese sembra essere tornato a pieno regime e fino ad ora ha collezionato 10 presenze in Bundesliga senza timbrare mai il cartellino sul piano realizzativo, essendo ancora alla ricerca della forma migliore.

L'asse con il suo agente, Mino Raiola, è sempre vivo e la società nerazzurra potrebbe fare un tentativo in questa sessione di Calciomercato, a gennaio, o a giugno.

La richiesta del Borussia Moenchengladbach è praticamente dimezzata rispetto a giugno, visto che i tedeschi sarebbero pronti a cederlo per una proposta tra i 10 e i 12 milioni di euro per il suo cartellino, anche perché in estate sarà a un anno dalla scadenza di contratto.

La società nerazzurra potrebbe anche provare ad intavolare uno scambio mettendo sul piatto il cartellino di un giocatore gradito in Germania, Valentino Lazaro, attualmente in prestito al Benfica.

Torino su Orsolini

Anche il Torino sarebbe alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato e i granata non avrebbero perso di vista Riccardo Orsolini, già accostato ai granata qualche settimana fa. L'esterno resta in uscita dal Bologna, alla luce di un rapporto che non sarebbe più idilliaco con Sinisa Mihajlovic. La valutazione del classe 1997 non supera i 10 milioni di euro, avendo collezionato 13 presenze in campionato, partendo spesso dalla panchina, con due gol e due assist all'attivo.

Il club di Urbano Cairo potrebbe provare ad inserire una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico. Il primo nome in lizza è quello di Simone Zaza, che si adatterebbe maggiormente al modo di giocare di Mihajlovic, che predilige un attaccante più vicino a Arnautovic e che, all'occorrenza, possa far rifiatare l'austriaco.